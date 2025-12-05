USCIS reduce la duración del permiso de trabajo para los solicitantes de asilo

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) actualizó su manual de políticas para reducir el período de validez de los documentos de autorización de empleo otorgado a solicitantes de asilo y a otros inmigrantes que reciben protección legal en territorio estadounidense, el cual pasará de cinco años a unicamente18 meses de vigencia.

Dicha reforma también aplica a los inmigrantes con solicitudes de asilo o residencia permanente en Estados Unidos pendientes, a las cuales popularmente se les conoce como green card.

Esta nueva política será aplicada a las solicitudes de permisos de trabajo presentadas después del viernes 5 de diciembre, así como a aquellas que estén pendientes a dicha fecha.

De acuerdo con un documento publicado por la agencia se vislumbra que las oportunidades laborales para las personas a quienes se les concedió asilo se verán afectadas.

El gobierno estadounidense pretende que, al no poder trabajar, los inmigrantes sean quien por voluntad propia decidan abandonar el país. (Crédito: Andrés Leighton / AP)

A través de otra misiva, Joseph Edlow, director del USCIS, reconoció que la modificación en los permisos de trabajo surgió en respuesta al ataque que sufrieron dos elementos de la Guardia Nacional a merced de un afgano a quien la administración federal le había permitido ingresar a Estados Unidos de manera legal.

“Reducir el período máximo de validez de la autorización de empleo garantizará que quienes buscan trabajar en Estados Unidos no amenacen la seguridad pública ni promuevan ideologías antiamericanas dañinas.

Después del ataque a miembros del servicio de la Guardia Nacional en la capital de nuestra nación por un extranjero que fue admitido en este país por la administración anterior, está aún más claro que el USCIS debe realizar una investigación frecuente de los extranjeros”, escribió.

El gobierno estadounidense había dado a conocer que, hasta junio, analizaba solicitudes pendientes de permisos de trabajo relacionadas con 434,000 solicitantes de asilo y otros 24,000 a quienes ya se les había concedido asilo.

Previamente, el USCIS optó por pausar todas las solicitudes de beneficios otorgados ciudadanos extranjeros de 19 países considerados de “alto riesgo”.

Sin embargo, la medida podría ampliarse hasta 30 naciones, esto de acuerdo a funcionarios consultados por la cadena de televisión NBC News bajo condición de mantener en resguardo su identidad.

