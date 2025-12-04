Inmigrante coreano con más de 30 años en EE.UU. es detenido en entrevista de Green Card

Un hombre surcoreano que ha residido gran parte de su vida en Estados Unidos fue detenido por agentes federales durante lo que debía ser una entrevista rutinaria de tarjeta verde. El caso ocurrió mientras él y su esposa buscaban avanzar con su proceso migratorio basado en matrimonio.

De acuerdo con su pareja, la detención ocurrió sin previo aviso, dejando a ambos en estado de shock en un momento que debía acercarlos a la regularización definitiva de su estatus.

Detenido durante la entrevista de ajuste de estatus

Según medios como Newsweek, Taeha Hwang, de 39 años, fue arrestado el 29 de octubre por agentes de ICE en una oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) en Los Ángeles. La pareja se había presentado para una entrevista de tarjeta verde por matrimonio, necesaria para que Hwang pudiera viajar a Corea del Sur y celebrar una ceremonia formal con su esposa, Xelena Díaz.

A 39-year-old man is in ICE custody after being detained during his green card interview in downtown Los Angeles. Teaha Hwang came to the U.S. at 3 months old and has no criminal record. https://t.co/1zvyaYkA7f pic.twitter.com/yVTglpETcA — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) December 3, 2025

De acuerdo con Díaz, ambos llegaron a la cita confiados, pero agentes de ICE se presentaron poco después del inicio del encuentro y lo llevaron bajo custodia. Funcionarios federales le notificaron que existía una orden previa de deportación emitida en mayo de 2024, derivada de un proceso de su antigua tarjeta verde condicional.

Hwang permanece detenido desde entonces en el Centro de Procesamiento Adelanto, donde, según su esposa, las condiciones han sido difíciles.

¿Por qué fue arrestado?

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Hwang tenía una “orden final de expulsión” debido a que presuntamente no acudió a una audiencia migratoria previa, relacionada con la obligación de actualizar su dirección tras su divorcio en 2021. Las autoridades señalaron que ignoró un aviso para presentarse ante un juez de inmigración y que su visa de estudiante F-1 había expirado años atrás.

De acuerdo con Díaz, sin embargo, su esposo nunca recibió la notificación correspondiente y no tenía conocimiento de la audiencia. Aseguró que, de haber sido informado, se habría presentado. Pese a la orden, un juez bloqueó temporalmente su deportación recientemente y fijó una nueva audiencia para marzo, lo que abre la posibilidad de que pueda solicitar libertad bajo fianza.

La vida de Taeha Hwang en Estados Unidos

Hwang llegó por primera vez al país siendo un bebé de tres meses en 1986 y, aunque vivió periodos en Corea del Sur, incluyendo su servicio militar obligatorio entre 2007 y 2010, ha construido la mayor parte de su vida adulta en Los Ángeles. Según Newsweek, ha residido de forma legal en diferentes etapas mediante visas familiares, de estudiante y una tarjeta verde condicional derivada de un matrimonio previo.

Conoció a su actual esposa en 2022 y se casaron por lo civil en febrero de este año. Antes de su detención, trabajaba como camarero y, según Díaz, era conocido por su carácter amable, su ética laboral y su sentido del humor. Tras la detención de Hwang, Díaz inició una campaña de recaudación para cubrir gastos legales, que ya suma miles de dólares.

Díaz también relató que Hwang no tiene antecedentes penales y que sufre condiciones difíciles en la instalación donde está retenido, mencionando problemas como fallas en el aire acondicionado y agua de mala calidad. La detención abrupta, dijo, la dejó tan en shock que no comprendió lo que ocurría hasta que los agentes le repitieron varias veces que su esposo no saldría de la oficina en libertad.

¿Qué podría ocurrir ahora?

El futuro de Taeha Hwang dependerá de su nueva audiencia en marzo, donde podría solicitar fianza o buscar reabrir su caso migratorio alegando falta de notificación adecuada. De acuerdo con especialistas consultados por medios estadounidenses, fallos recientes permiten a más inmigrantes sin antecedentes penales pedir una audiencia de fianza, lo que podría favorecerle.

