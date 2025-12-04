California crea un portal para denuncia conducta inapropiada de ICE

California presentó este miércoles un nuevo portal que permitirá denunciar presunta mala conducta de agentes federales y fortalecer la supervisión de inmigración en California. El gobernador Gavin Newsom y el fiscal general Rob Bonta anunciaron la herramienta, que permite cargar fotos, videos y datos directamente al Departamento de Justicia estatal.

La iniciativa surge mientras crece la presión por documentar abusos vinculados a operativos migratorios y reforzar el portal de denuncias en California. Autoridades estatales señalan que el sistema ayudará a recopilar pruebas sobre incidentes relacionados con agentes federales en California, particularmente en comunidades vulnerables afectadas por detenciones agresivas.

La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, criticó la plataforma y acusó a Bonta de difundir información falsa que, según sostuvo, ha incrementado ataques contra personal federal. McLaughlin afirmó que la seguridad de agentes del DHS está en riesgo y denunció campañas que, a su juicio, dañan la aplicación de leyes federales en California.

Defensores de inmigrantes aseguran haber documentado múltiples casos de excesos de ICE en California y detenciones irregulares durante operativos recientes. Denuncian también el uso de fuerza innecesaria en allanamientos y una creciente falta de transparencia, lo que subraya la necesidad de fortalecer la rendición de cuentas de agentes federales en el estado.

Supervisión estatal a operativos federales

Funcionarios estatales describen el portal como una herramienta para ampliar la vigilancia ciudadana en California y fomentar denuncias sobre posibles abusos en operativos federales. El sistema permitirá identificar patrones asociados a mala conducta de agentes federales y contribuir a eventuales acciones legales o políticas.

Newsom afirmó que, aunque los agentes federales poseen amplias facultades, estas no los eximen de responsabilidad. Destacó la importancia de fortalecer la protección de derechos civiles en California y brindar un canal seguro para reportar abusos relacionados con operativos migratorios federales en comunidades locales.

Otras iniciativas similares avanzan en estados como Nueva York e Illinois, que buscan mejorar la supervisión estatal de migración mediante portales públicos y comisiones de investigación. Ambas jurisdicciones promueven que los residentes documenten incidentes vinculados con agentes de inmigración federales, reforzando los esfuerzos nacionales de transparencia.

En todo el país, ciudadanos utilizan teléfonos para registrar acciones de agentes, lo que se ha convertido en una herramienta clave para monitorear la actividad migratoria federal. Este aumento en la documentación coincide con la expansión de operativos coordinados por el gobierno federal y el fortalecimiento de la política de deportaciones masivas.

Bonta advirtió que muchas comunidades viven con temor por tácticas que describió como intimidantes y que requieren mayor supervisión. Exhortó a reportar posibles irregularidades mediante el portal de denuncias de mala conducta, subrayando que la legalidad debe ser un pilar en la aplicación de leyes federales en California.

Más estados demócratas evalúan adoptar plataformas similares para ampliar la red nacional de vigilancia y reforzar la responsabilidad de agentes federales. La tendencia apunta a consolidar mecanismos que fortalezcan la transparencia en operativos migratorios, mientras crece el debate sobre los límites de la autoridad federal.