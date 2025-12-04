Congresista Ro Khanna alerta por esfuerzos de Trump y republicanos para retirar ciudadanía a inmigrantes

El representante demócrata Ro Khanna (CaliforniaI) alertó sobre los esfuerzos del presidente Donald Trump y sus aliados republicanos, como el senador Bernie Moreno (Ohio), para retirar la ciudadanía a inmigrantes.

Khanna, del Distrito 17, que tiene 14.99% de población hispana o latina, criticó la posición del presidente Trump sobre inmigrantes de varios países, lo cual puede afectar a originarios de naciones latinoamericanas.

“Lo que Donald Trump dice es que si tienen ideas incompatibles con Estados Unidos, puede desnaturalizarlos”, dojo Khanna. “Se podría hacer lo mismo con inmigrantes de México, El Salvador y Guatemala. Es indignante que esta gente venga aquí. Trabajan tan duro para obtener su ciudadanía”.

El congresista reconoció que puede ser un problema en oficinas como la de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) la condición de “discrecionalidad” en los casos migratorios, es decir, que fiscales y oficiales pueden determinar un caso siguiendo lineamientos, pero bajo su propio criterio.

“Sí, lo que significa es que cualquier inmigrante que se naturalice en este país puede ser que el gobierno federal venga y le diga: ‘Mira, la ciudadanía que ganaste, la vamos a revocar si creemos que estás haciendo cosas incompatibles con los valores estadounidenses'”, expuso el congresista. “Y esos valores están definidos por Donald Trump, y por la forma en que se dirige a los países del tercer mundo, entre comillas. Países como India, de donde vinieron mis padres, fueron clasificados como del tercer mundo. México, El Salvador y Guatemala fueron clasificados como del tercer mundo. Así que no se trata de inmigrantes de Europa o Sudáfrica. Se trata de inmigrantes de países de piel morena”.

Khanna destacó que millones de inmigrantes “trabajan duro” para lograr la naturalización, como el caso de sus padres, pero con los nuevos lineamientos del presidente Trump pueden estar en riesgo.

Esta semana, USCIS anunció en un memorando que suspendería la revisión de todas las solicitudes pendientes de residencia permanente, ciudadanía o asilo de inmigrantes de 19 países incluidos en una prohibición de viaje, bajo órdenes de Trump.

La dureza de la Administración Trump contra inmigrantes no es reciente. En julio, el Departamento de Justicia ordenó “intensificar al máximo los procedimientos de desnaturalización en todos los casos permitidos por la ley y respaldados por pruebas” en 10 amplias categorías de prioridad.

El proceso, sin embargo, no es sencillo, ya que el gobierno presenta una demanda para despojar a las personas de la ciudadanía estadounidense, pero debe demostrar que alguien “obtuvo la ciudadanía ilegalmente” al no cumplir con los requisitos, o que mintió u ocultó información importante durante el proceso de ciudadanía.

El congresista Khanna reconoció que esta política puede ser riesgosa.

“Lo sigo con mucha atención, porque mis propios padres se naturalizaron. Sé lo duro que trabajan para naturalizarse. Sé lo duro que trabaja la gente de México, El Salvador y Guatemala para convertirse en ciudadanos naturalizados. Y básicamente les está diciendo: ‘Puedo quitártela’ [la ciudadanía]”, anotó.

La ley de Bernie Moreno

Khanna criticó el plan del senador republicano Bernie Moreno (Ohio), quien presentó un proyecto de ley para presionar a inmigrantes a renunciar a la doble nacionalidad.

“¡Fue un honor prestar juramento de lealtad a los Estados Unidos de América y SOLO a los Estados Unidos de América! Ser ciudadano estadounidense es un honor y un privilegio, y si quieres ser estadounidense, es todo o nada. Es hora de acabar con la doble ciudadanía para siempre”, expuso Moreno al presentar su proyecto de ley.

Moreno, quien nació en Colombia y llegó a los EE.UU. a los cinco años, es hijo de padres naturalizados y afirma que los inmigrantes con derecho a la doble nacionalidad no deberían tener tal opción.

“Exactamente, presentó un proyecto, porque quiere presionar a la gente; [la propuesta] es flagrantemente inconstitucional”, dijo. “Estados Unidos siempre ha aceptado que las personas tengan doble ciudadanía, y lo que Marino está haciendo es flagrantemente inconstitucional”.

¿Voces apagadas de los demócratas?

Khanna dijo que es posible que Moreno no encuentre suficiente resplado en el Congreso para que avance su proyecto de ley, pero también criticó a los demócratas por su pasividad en asuntos migratorios.

“Creo que necesitamos que más demócratas defiendan los derechos de los inmigrantes. Hemos sido demasiado pasivos”, criticó.

Recordó que varios demócratas en la Cámara de Representantes y en el Senado votaron por la ley Laken Riley, la cual agrega condiciones para la persecución de inmigrantes indocumentados, violando incluso el debido proceso, como expertos han explicado a este diario.

“Tuvimos demócratas que votaron por Laken Riley, lo que les quitó derechos básicos a los inmigrantes”, lanzó. “Creo que no lo entienden instintivamente. Lo entiendo, porque soy hijo de inmigrantes. Vi a todos mis padres trabajar y vi lo que significaba para ellos obtener la ciudadanía. Incluso hoy, cuando viajo al extranjero como congresista, mi madre me dice: ‘Por favor, cuida tu pasaporte. No pierdas tu pasaporte’, por miedo a que me dejen volver al país, aunque nací aquí”.

¿Existe un temor electoral de los demócratas para no hablar suficiente sobre inmigración?, se le cuestionó a Khanna, quien adelantó como respuesta que sus colegas de partido que no son hijos de inmigrantes, quizás no entienden suficiente la problemática.

“Los demócratas creyeron que Trump ganó porque fuimos débiles en materia de inmigración, y exageraron, diciendo: ‘Bueno, vamos a adoptar la retórica de Trump’. Pero, ya saben, esto es lo que ha llevado a la inmigración ilegal y a cometer los abusos que cometen: hemos demonizado tanto a los inmigrantes que el país se ha vuelto insensible, y cómo lo están tratando”, lamentó.

