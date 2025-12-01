Trump dice que quitaría ciudadanía en algunos casos si tuviera el poder

Donald Trump volvió a generar polémica al asegurar que “absolutamente” desnaturalizaría a ciertos estadounidenses, revocando la ciudadanía de algunos “criminales”, si tuviera el poder de hacerlo.

“Tenemos criminales que llegaron a nuestro país y fueron naturalizados tal vez a través de Joe Biden o alguien que no sabía lo que estaba haciendo”, dijo Trump en respuesta a la pregunta de un periodista.

En el contexto de sus comentarios, Trump también redobló su retórica antiinmigrante al criticar a la gente de Somalia que ha estado viviendo en Estados Unidos y amenazó con que su administración pausaría las nuevas solicitudes de asilo “por un largo tiempo”.

“No hay límite de tiempo, pero podría ser un tiempo largo”, dijo Trump cuando se le preguntó cuánto tiempo planeaba implementar una pausa.

“No queremos a esa gente. ¿Tiene sentido? ¿Saben por qué no los queremos? Porque muchos no han servido para nada y no deberían estar en nuestro país”, continuó.

Desde el inicio de esta segunda etapa de su gobierno, la administración Trump ha intensificado su ofensiva contra la inmigración, acentuándose más luego del ataque mortal de la semana pasada contra miembros de la Guardia Nacional, por lo que presidente también ha puesto a los estadounidenses naturalizados en la mira.

De acuerdo al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), la naturalización “es el proceso mediante el cual se otorga la ciudadanía estadounidense a un residente permanente legal después de cumplir con los requisitos establecidos por el Congreso en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA)”.

En las últimas décadas, los casos de revocación de ciudadanía han sido muy infrecuentes, con un promedio de 11 casos de desnaturalización por año de 1990 a 2017. La mayoría se trató de personas que habían ocultado actividades delictivas serias o su participación en violaciones de derechos humanos cuando solicitaban la ciudadanía, como un policía nazi que había perseguido a personas judías durante la Segunda Guerra Mundial y un exmiembro del ejército serbobosnio que ocultó su participación en una unidad militar responsable de la masacre de Srebrenica en 1995.

Los intentos de desnaturalización más recientes bajo la presidencia de Barack Obama y durante el primer mandato del presidente Donald Trump tampoco han resultado en un gran número de casos.

Si bien la Constitución le concede al Congreso el poder de establecer una “regla uniforme de naturalización”, es decir, de establecer los términos y condiciones mediante los cuales una persona nacida en un país extranjero puede convertirse en ciudadana. Pero la facultad de revocar la ciudadanía es limitada.

Sigue leyendo:

• Muere Sarah Beckstrom, soldado de la Guardia Nacional baleada en Washington D.C.

• Trump califica de “acto terrorista” el tiroteo contra soldados de la Guardia Nacional

• Cuáles son los países “de alto riesgo” que enfrentan revisiones de Green Card: son 19