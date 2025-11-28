Cuáles son los países “de alto riesgo” que enfrentan revisiones de Green Card: son 19

A raíz del tiroteo en Washington DC que alcanzó a dos miembros de la Guardia Nacional, uno murió y otro continúa en estado crítico, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) inició un proceso de revisión exhaustiva de las Green Cards a los residentes de 19 países.

La medida llega después de una proclamación de la Casa Blanca, en la que el presidente Donald Trump prometió “pausar permanentemente la migración” desde países del “Tercer Mundo”.

El director del USCIS, Joseph Edlow, explicó que ambas órdenes recaen sobre los ciudadanos de 19 países considerados “de alto riesgo”. “Las vidas de los estadounidenses son lo primero”, enfatizó en sus declaraciones, según Newsweek.

Países “de alto riesgo” que enfrentan revisiones de Green Card

El gobierno estadounidense identificó estas naciones por presentar deficiencias en sus sistemas de selección y por representar “riesgos significativos de permanecer en los Estados Unidos más tiempo del permitido por sus visas”.

Los países incluidos son:

Afganistán

Myanmar (Birmania)

Chad

República del Congo

Guinea Ecuatorial

Eritrea

Haití

Irán

Libia

Somalia

Sudán

Yemen

Burundi

Cuba

Laos

Sierra Leona

Togo

Turkmenistán

Venezuela

Según la proclamación vigente, algunos tienen una suspensión total de entrada y otros presentan restricciones parciales que incluye limitación de sus visas. Al detalle:

Suspensión total de entrada: Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.

Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Restricciones parciales: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela, que enfrentarán requisitos más estrictos y límites en la duración de sus visas.

USCIS advirtió que aún quedan por definirse los criterios exactos de aplicación en casos individuales, así como las posibles exenciones.

“Mi principal responsabilidad es asegurar que cada extranjero sea examinado y evaluado al máximo grado posible. Esto incluye una evaluación de sus orígenes y sus motivos”, declaró Joseph Edlow.

El atentado ocurrido cerca de la Casa Blanca, en el que falleció Sarah Beckstrom, de 20 años, involucró a un sospechoso de origen afgano. Andrew Wolfe, de 24, se debate entre la vida y la muerte.

Ambos fueron baleados a quemarropa cerca de la plaza Farragut, en el centro de la ciudad. La policía puso en custodia al principal sospechoso del tiroteo, Rahmanullah Lakanwal, un afgano de 29 años, quien permanece en el hospital tras ser herido por oficiales.

Te puede interesar:

· Trump califica de “acto terrorista” el tiroteo contra soldados de la Guardia Nacional

· Guardia Nacional que murió en ataque en D.C. se había ofrecido como voluntaria por Acción de Gracias

· Trump llama “estúpida” a reportera por preguntarle por qué culpa a Biden del tiroteo en D.C.