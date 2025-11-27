¿Cómo un guardia armado solo con una navaja detuvo al sospechoso que disparó a dos soldados en DC?

El ataque armado ocurrido cerca de la Casa Blanca, que dejó gravemente heridos a dos miembros de la Guardia Nacional, culminó cuando un mayor, desarmado, logró reducir al sospechoso con una navaja de bolsillo. El hecho ocurrió el miércoles en las inmediaciones de Farragut Square, a solo dos cuadras de la sede presidencial.

El atacante fue identificado como Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, quien según las autoridades había viajado desde Bellingham, Washington, tras un recorrido de casi 3,000 millas.

El ataque: disparos a quemarropa contra dos soldados

Según el reporte oficial, Lakanwal estaba apostado en la entrada del metro de Farragut West alrededor de las 2:00 p. m. cuando abrió fuego con un revólver Smith & Wesson calibre .357 Magnum contra dos soldados en patrulla.

La especialista Sarah Beckstrom, de 20 años, recibió impactos en la cabeza y el pecho. Tras pasar horas en estado crítico, el presidente Donald Trump confirmó que la joven falleció la tarde de este jueves debido a la gravedad de sus heridas.

El atacante, que disponía de solo cuatro balas, habría tomado luego el arma de Beckstrom y continuado disparando contra el sargento Andrew Wolfe, de 24 años, quien aún permanece en estado crítico.

Lakanwal presuntamente disparó al sargento Andrew Wolfe, a la izquierda, y a la especialista Sarah Beckstrom. Crédito: U.S. Attorney’s Office | AP

Un mayor desarmado enfrentó al atacante

Un mayor de la Guardia Nacional que supervisaba a las tropas en la zona escuchó los disparos y acudió al lugar. Aunque carecía de armamento, se posicionó tras un vehículo y sacó la única herramienta disponible: una navaja de bolsillo.

Fuentes citadas por CBS News detallan que, al ver que el sospechoso se detenía para recargar, el mayor se abalanzó contra él y lo apuñaló varias veces, logrando derribarlo.

Al mismo tiempo, otro miembro de la Guardia Nacional llegó con su arma desenfundada y disparó contra el atacante, hiriéndolo en la pierna y el glúteo. Ambos militares lograron inmovilizar a Lakanwal hasta la llegada de las autoridades.

Investigaciones en curso y primeros cargos

Lakanwal fue detenido con vida y enfrenta cargos federales por posesión de arma de fuego durante un delito violento e intención de matar mientras estaba armado. La fiscal estadounidense para el Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, advirtió que los cargos podrían ampliarse si las víctimas no se recuperan.

Aún no se ha establecido el motivo del ataque. Según fuentes de seguridad, Lakanwal trabajó en operaciones paramilitares locales apoyadas por Estados Unidos en Afganistán, antes de emigrar al país como parte del programa del gobierno estadounidense Operation Allies Welcome en 2021.

El atacante fue identificado como Rahmanullah Lakanwal, de 29 años. Crédito: U.S. Attorney’s Office | AP

De Afganistán a Washington: lo que se sabe del sospechoso

El hombre se instaló en Bellingham, una localidad al norte del estado de Washington donde reside una comunidad numerosa de refugiados afganos. Allí vivía con su esposa y cinco hijos.

Las autoridades creen que actuó solo y siguen analizando su trayectoria, así como cualquier antecedente o señal que pudiera explicar el ataque.

