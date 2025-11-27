Muere Sarah Beckstrom, soldado de la Guardia Nacional baleada en Washington D.C.

El presidente Donald Trump dio a conocer que la miembro de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, Sarah Beckstrom, murió a causa de las heridas sufridas en el ataque de Washington D.C.

“Acaba de fallecer. Ya no está con nosotros. Nos mira desde arriba ahora mismo”, dijo Trump durante su discurso de Acción de Gracias.

Beckstrom, de 20 años, se encontraba en estado crítico tras recibir disparos en el pecho y la cabeza durante el ataque en Washington D.C.

🚨 BREAKING: West Virginia National Guard member Sarah Beckstrom just passed away, at 20 years old, due to gunshot injuries from the Afghan shooter – President Trump



💔💔💔



"She's no longer with us."



"This just happened."



"She was savagely attacked. She's dead." pic.twitter.com/21d4mA6UpT — Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 27, 2025

El segundo miembro de la Guardia Nacional que recibió un disparo es Andrew Wolfe, de 24 años. Permanece en estado crítico, informaron las autoridades el jueves por la mañana.

Trump agregó que Wolfe, el otro miembro de la Guardia Nacional que recibió un disparo, “está luchando por su vida”.

Ambos fueron baleados a quemarropa cerca de la plaza Farragut, en el centro de la ciudad. La policía puso en custodia al principal sospechoso del tiroteo, Rahmanullah Lakanwal, un afgano de 29 años, quien permanece en el hospital tras ser herido por oficiales.

Según dio a conocer Fox News, Beckstrom se ofreció voluntariamente a trabajar en la capital del país durante el feriado de Acción de Gracias, dijo la Fiscal General Pam Bondi, aumentando así la trágica escena.

En tanto, Jim Justice, senador republicano de Virginia Occidental, dijo que estaba “absolutamente devastado” al enterarse del fallecimiento de la Sra. Beckstrom.

“Nuestras oraciones están con su familia, amigos y compañeros guardias durante un Día de Acción de Gracias increíblemente difícil”, dijo en un comunicado.

Tras los hechos, la fiscal general Bondi dijo que su oficina buscará la pena de muerte contra el sospechoso, calificándolo de “monstruo que no debería haber estado en nuestro país”.

Según se informa, Lakanwal llegó a Estados Unidos en el marco de un programa para afganos llamado Operación Aliados Bienvenidos, que ofrecía protecciones migratorias especiales a los afganos tras la retirada de Estados Unidos de Afganistán.

