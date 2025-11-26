Identifican a un ciudadano afgano como sospechoso del tiroteo en Washington D.C.

El afgano Rahmanullah Lakanwal fue identificado como el principal sospechoso, dijeron fuentes policiales, reportado por medios como agencias de información.

Según dicha información, Lakanwal es un ciudadano afgano de 29 años, quien disparó e hirió a dos miembros de la Guardia Nacional en la capital este miércoles.

Trascendió que Lakanwal ingresó a Estados Unidos en 2021, sin que hasta el momento se conozca la motivación del ataque o si hay más involucrados.

La policía dijo que los miembros de la Guardia Nacional estaban de patrulla cuando una persona apareció por la esquina, levantó un arma de fuego y les disparó.

Los dos miembros de la Guardia Nacional se encuentran en estado crítico, informaron las autoridades. El sospechoso también recibió un disparo y estaba siendo atendido en un hospital, según la policía.

Antes de que se revelara su identidad, el atacante fue descrito como un “pistolero solitario” por la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, quien agregó que el ataque contra los miembros de la Guardia Nacional fue directo.

El incidente ocurrió en una estación de metro ubicada a unos 500 metros de la Casa Blanca. Ambos soldados estaban armados en el momento del ataque, y hasta ahora no se han confirmado detalles sobre cómo y quién repelió el fuego.

Donald Trump y varios líderes estatales y federales han emitido declaraciones condenando la violencia y pidiendo responsabilidades.

Además, el incidente pone de relieve las actuales preocupaciones de seguridad en la capital del país, especialmente en medio del mayor despliegue de la Guardia Nacional tras la orden del presidente Trump a principios de este año.

