Trump califica de “acto terrorista” el tiroteo contra soldados de la Guardia Nacional

El presidente Donald Trump calificó como un “acto de terrorismo” el tiroteo que dejó a dos integrantes de la Guardia Nacional gravemente heridos y atacó al sospechoso que diversos medios han identificado como originario de Afganistán.

Trump describió que los agentes “recibieron disparos a quemarropa en un monstruoso ataque tipo emboscada a pocos pasos de la Casa Blanca”.

El Departamento de Seguridad Nacional identificó al sospechoso del tiroteo como Rahmanullah Lakamal, quien según el DHS fue admitido en Estados Unidos en septiembre de 2021, un mes después de la retirada estadounidense de Afganistán.

“Este atroz ataque fue un acto de maldad, un acto de odio y un acto de terrorismo. Fue un crimen contra toda nuestra nación”, declaró Trump en un discurso.

Las autoridades no han descrito un motivo sospechoso en el tiroteo ocurrido hoy contra dos soldados de la Guardia Nacional de Virginia Occidental.

“El amor de todo nuestro país está derramado sobre ellos y los estamos elevando en nuestras oraciones”, dijo Trump.

“Es un hombre de Afganistán que entró en 2021 durante la Administración de Joe Biden”, resaltó Trump y criticó la política de su antecesor que permitió a inmigrantes de esta nación ingresar al país en medio de la toma del poder de los talibanes.

Durante la declaración, el republicano aprovechó para reiterar su retórica contra migrantes, sugiriendo que su gobierno intensificaría los esfuerzos para deportar a personas indocumentadas y examinar con mayor rigurosidad a quienes llegaron a Estados Unidos.

Suspenden solicitudes de inmigración de ciudadanos afganos

Tras los actos en Washington D.C., la administración Trump pausó el procesamiento de todas las solicitudes de inmigración de ciudadanos afganos, dijeron funcionarios, luego de que el sospechoso detenido en el tiroteo fuera identificado como un ciudadano afgano.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos anunció el miércoles por la noche que implementará una pausa indefinida en el procesamiento de todas las solicitudes de inmigración presentadas por ciudadanos afganos.

“Con efecto inmediato, la tramitación de todas las solicitudes de inmigración relacionadas con ciudadanos afganos se suspende indefinidamente en espera de una revisión adicional de los protocolos de seguridad e investigación”, indica el comunicado del USCIS.

