Identifican a los dos miembros de la Guardia Nacional baleados durante el tiroteo de Washington

Durante una conferencia de prensa, Jeanine Pirro, fiscal de Washington DC, dio a conocer que los dos miembros de la Guardia Nacional heridos de bala durante el tiroteo ocurrido el miércoles en la capital de país eran Andrew Wolfe, de 24 años, y Sarah Backstrom, de 20.

Ambas miembros de las Fuerzas Armadas fueron sometidos a cirugía y permanecen hospitalizadas en condición crítica.

Wolfe y Backstrom terminaron siendo emboscados por el afgano Rahmanullah Lakanwal mientras patrullaban a unas cuadras de la Casa Blanca.

Al respecto, Pirro, dio a conocer que los soldados heridos habían sido juramentados en la Guardia Nacional de Virginia Occidental tan sólo unos días antes de ser baleados.

Cabe señalar que Rahmanullah Lakanwal ingresó a Estados Unidos en 2021 gracias a un programa impulsado por el expresidente Joe Biden al cual nombró “Operación Aliados Bienvenidos”.

De hecho, durante la administración del exmandatario de la nación se facilitaron visas temporales para los afganos que apoyaron a las Fuerzas Especiales estadounidenses.

Todos los cuerpos de seguridad continúan patrullando las calles de Washington a raíz del tiroteo producido en contra de dos miembros de la Guardia Nacional. (Crédito: Evan Vucci)

El punto controversial es que ahora una de estas personas es quien mantiene entre la vida y la muerte a dos integrantes de la Guardia Nacional.

Durante la conferencia de prensa de este jueves también se informó que Rahmanullah Lakanwal se desplazó por carretera desde Bellingham, hasta la capital del país llevando consigo un revólver .357, el cual utilizó para herir a sus víctimas.

El fiscal de Washington señaló que se pretende acusar al afgano de 29 años de tres cargos de agresión con intención de matar mientras estaba armado y posesión de un arma de fuego durante un delito violento.

“Haremos que este perpetrador rinda cuentas bajo todo el peso de la ley”, expresó.

No obstante, Pamela Jo Bondi, fiscal general, indicó en una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News que, a solicitud expresa del presidente Donald Trump, se podrían presentar cargos de terrorismo y la pena de muerte para el autor del tiroteo.

Por el momento, Rahmanullah Lakanwal también permanece hospitalizado, pues antes de ser detenido recibió un disparo, el cual no pone en riesgo su vida.

