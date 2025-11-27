Guardia Nacional que murió en ataque en D.C. se había ofrecido como voluntaria por Acción de Gracias

Sarah Beckstrom, miembro de la Guardia Nacional de West Virginia, se encontraba de servicio como voluntaria en Washington, D.C., cuando fue sorprendida por un ataque armado que le dejó heridas mortales.

La fiscal estadounidense Jeanine Pirro confirmó que la joven, de 20 años, fue una de las dos víctimas del tiroteo ocurrido el miércoles en las inmediaciones de la estación de metro Farragut West, a solo unas cuadras de la Casa Blanca.

Beckstrom “se ofreció como voluntaria para trabajar ese día, para que otros pudieran pasar Acción de Gracias con sus familias”, destacó la fiscal general Pam Bondi en declaraciones previas a la identificación oficial de la víctima. Ahora, su familia permanece a su lado en el hospital.

Antes de que el presidente Donald Trump anunciara el fallecimiento de Beckstrom la tarde de este jueves 27 de noviembre, el padre de la joven declaró al New York Times que era poco probable que sobreviviera debido a la gravedad de las heridas en la cabeza y el pecho.

El ataque dejó a dos guardias en estado crítico

El otro herido fue identificado como Andrew Wolfe, de 24 años. Ambos habían prestado juramento menos de 24 horas antes de ser emboscados cerca del parque Farragut Square. Las autoridades señalan que recibieron atención médica inmediata, incluyendo cirugías de emergencia. La condición de Wolfe sigue siendo crítica.

“Si uno de ellos muere, esto es un asesinato. Punto final”, advirtió Pirro el miércoles durante una conferencia de prensa, subrayando la gravedad del caso y el compromiso de aplicar la ley con firmeza.

Las autoridades investigan el hecho como un posible atentado dirigido. Crédito: Mark Schiefelbein | AP

La investigación apunta a un posible ataque terrorista

El presunto agresor fue identificado como Rahmanullah Lakanwal, de 29 años. Según el parte oficial, el hombre abrió fuego de manera sorpresiva contra los dos guardias, sin que hubiese un intercambio previo. Fue detenido tras ser herido por otros miembros de la Guardia Nacional que respondieron al ataque.

Las autoridades investigan el hecho como un posible atentado dirigido. Aunque el motivo aún no ha sido aclarado, se sabe que Lakanwal contó con respaldo militar en Afganistán y llegó a Estados Unidos como parte de un programa de apoyo a aliados locales.

Antecedentes del sospechoso

Documentos oficiales indican que Lakanwal formó parte de unidades del ejército afgano que operaban en Kandahar en apoyo a fuerzas especiales estadounidenses. Su solicitud de asilo fue aprobada en abril de este año y no registraba antecedentes penales conocidos.

El presunto agresor fue identificado como Rahmanullah Lakanwal, de 29 años. Crédito: Mark Schiefelbein | AP

La investigación continúa mientras se reconstruyen los movimientos del sospechoso y los momentos previos al ataque.

Las autoridades solicitaron a los ciudadanos acompañar en pensamiento y oración a las familias de los dos jóvenes heridos, especialmente en un día festivo como el de Acción de Gracias.

Bondi reiteró que los cargos finales dependerán del estado de salud de Beckstrom y Wolfe, y aseguró que la investigación avanza “a la velocidad de la luz”.

