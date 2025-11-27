Trump llama “estúpida” a reportera por preguntarle por qué culpa a Biden del tiroteo en D.C.

El presidente Trump afirmó que el sospechoso detrás del tiroteo de dos tropas de la Guardia Nacional en Washington D.C., “se volvió loco” y culpó a la mala investigación por haberlo dejado ingresar al país durante un acalorado intercambio con un periodista.

En el clímax del cuestionamiento, Trump llamó este jueves “estúpida” a la reportera por preguntarle por qué culpa a su antecesor, Joe Biden, del tiroteo contra dos agentes de la Guardia Nacional, lo que se suma a descalificaciones del mandatario a periodistas mujeres.

Inicialmente, el mandatario habló del presunto atacante, Rahmanullah Lakanwal, insistiendo que “Se volvió loco, se volvió loco. Y eso pasa demasiado a menudo con esta gente… No hubo investigación de antecedentes ni nada. Llegaron sin ser investigados”.

FAKE NEWS: "Why do you blame the Biden Administration?"@POTUS: "Because they let him! Are you stupid? Are you a stupid person? Because they came in on a plane — along with thousands of other people that SHOULDN'T BE HERE."





Así, Trump respondió a las preguntas de la prensa tras agradecer a media docena de unidades militares por su servicio durante una videollamada el Día de Acción de Gracias.

Sin embargo, una reportera, cuya identidad aún no se revela, cuestionó al mandatario por qué responsabiliza a las políticas migratorias de Biden el ataque y el republicano reaccionó de forma impulsiva.

“Porque los dejaron entrar (a los afganos). ¿Eres estúpida? ¿Eres una persona estúpida? Porque vinieron en un avión junto a miles de otras personas que no deberían estar aquí, y tú solo estás haciendo preguntas porque eres una persona estúpida”, respondió.

El episodio se suma a una ola de agravios del presidente a periodistas mujeres, pues apenas el miércoles llamó “fea por dentro y por fuera” a la reportera Katie Rogers del The New York Times, que publicó un artículo, junto a un colega hombre que Trump no mencionó, sobre la supuesta disminución de energía del mandatario.

Mientras que la semana pasada Trump le dijo “quieta, cerdita” a Catherine Lucey, reportera de Bloomberg que le preguntó en el avión Air Force sobre los archivos del financiero pederasta Jeffrey Epstein.