Trump a periodista: “Silencio, silencio, cerdita”

El presidente Donald Trump ha protagonizado diversos enfrentamientos con periodistas que lo cuestionan por investigaciones en su contra, sus políticas o recientemente por el caso Jeffrey Epstein.

El mandatario también es conocido por propinar insultos contra los periodistas que insisten en cuestionarlo, como recién ocurrió en un vuelo el 14 de noviembre.

La periodista de Bloomberg, Jennifer Jacobs, insistió en cuestionar al mandatario si en los archivos de Epstein había algo “incriminatorio”, pero Trump la miró, la apuntó con el dedo índice de la mano derecha y le lanzó: “Silencio, silencio, cerdita”. Luego, el republicano le dio la voz a otro periodista.

Esto ocurrió luego de conocerse que los archivos, divulgados por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, mencionan a Trump varias veces, pero no alegan ninguna implicación delictiva, al menos en la información proporcionada.

Ahora Trump afirma apoyar una resolución, firmada por 218 congresistas, para obligar al Departamento de Justicia que transparente toda la información.

En los correos electrónicos revelados, Michael Wolff, quien ha escrito sobre Trump, recibió un correo de Epstein que señala que Trump sabía sobre las jóvenes víctimas de trata.

“Por supuesto que sabía de las chicas”, dijo Epstein sobre que él y Ghislaine Maxwell, su expareja, usaban Mar-a-Lago para buscar posibles víctimas de trata. “Cuando le pidió a Ghislaine que parara”.

Días después de la publicación de los correos, Trump insistió ante la prensa que no sabía.

“No sé nada de eso. Lo habrían anunciado hace mucho tiempo”, afirmó trump. “Jeffrey Epstein y yo tuvimos una muy mala relación durante muchos años“.

La periodista de Bloomberg cuestionaba a Trump al respecto y fue cuando el mandatario la insultó.

Trump ha insultado a otras mujeres y, según la revista People, el mandatario ha utilizado en otros momentos la expresión “cerdita”, como lo hizo con la ex Miss Universo Alicia Machado.

