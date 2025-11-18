Larry Summers, exsecretario del Tesoro de Clinton, reconoce haberse involucrado con Jeffrey Epstein

Luego de que su nombre apareciera entre documentos ligados al empresario financiero Jeffrey Epstein, líder de una red de explotación sexual, Larry Summers, exsecretario del Tesoro durante la etapa de Bill Clinton como presidente, ofreció una disculpa y asumió el compromiso de retirarse de la vida pública, pues está avergonzado de sus actos.

En los últimos días, se incrementó la presión de algunos miembros del Partido Demócrata para que se abran los archivos del caso Epstein, esto ante el escándalo generado al descubrirse que en ellos se menciona al presidente Donald Trump.

Sin embargo, el hallazgo del nombre de Lawrence Summers como una de las personas que solían comunicarse con Epstein, antes y después de haber terminado en prisión por su actividad como proxeneta de alto nivel, podría implicar a más demócratas.

Al exigir la apertura de los archivos Epstein, los demócratas nunca imaginaron que el nombre de su colega Larry Summers también estaría involucrado. (Crédito: J. Scott Applewhite / AP)

Anticipando que el escándalo será mayúsculo si se decide abrir los mencionados archivos, el demócrata originario de New Haven, Connecticut, emitió un comunicado donde se excusa por sus actos.

“Me avergüenzo profundamente de mis actos y reconozco el dolor que han causado. Asumo toda la responsabilidad por mi desacertada decisión de seguir comunicándome con el Sr. Epstein.

Si bien continuaré cumpliendo con mis obligaciones docentes, me retiraré de mis compromisos públicos como parte de un esfuerzo más amplio por reconstruir la confianza y reparar las relaciones con las personas más cercanas a mí”, escribió.

Decenas de correos electrónicos demuestran que el presidente emérito de la Universidad de Harvard y el magnate financiero se comunicaban con regularidad durante los últimos años de la vida de este último incluso intercambiando opiniones sobre mujeres a quienes ambos personajes conocían.

De acuerdo con el catálogo de cursos de la universidad con sede en Cambridge, Massachusetts, Larry Summers actualmente imparte dos cursos en la Escuela Kennedy sobre globalización y política económica estadounidense.

Trascendió que el demócrata de 70 años renunció a su cargo como asesor del Yale Budget Lab, un centro de análisis de políticas públicas de la Universidad de Yale dedicado a ofrecer modelos financieros a legisladores y periodistas.

