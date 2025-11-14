Trump pide que se investigue a los demócratas mencionados en los correos electrónicos de Jeffrey Epstein
Trump pedirá al Departamento de Justicia y al FBI que investiguen las relaciones de Epstein con Bill Clinton, Larry Summers y Reid Hoffman
El presidente Donald Trump publicó el viernes en redes sociales que desea que se investigue al expresidente Bill Clinton y a otras personas mencionadas en los correos electrónicos de Jeffrey Epstein divulgados esta semana.
Los demócratas del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes publicaron el miércoles un conjunto de correos electrónicos entre los convictos por tráfico sexual Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, entre otros, en los que se mencionaba repetidamente a Trump.
Los correos electrónicos fueron divulgados por el representante Robert Garcia, demócrata de California y miembro de mayor rango del Partido Demócrata en el comité.
En una publicación en Truth Social, el presidente Trump acusó a los demócratas de centrarse en lo que él llama el “engaño de Epstein” para desviar la culpa del cierre del gobierno, que finalizó el miércoles y fue el más largo en la historia de Estados Unidos.
“Le pediré a la Fiscal General Pam Bondi y al Departamento de Justicia, junto con nuestros grandes patriotas del FBI, que investiguen la participación y la relación de Jeffrey Epstein con Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, J.P. Morgan, Chase y muchas otras personas e instituciones, para determinar qué sucedía con ellos y con él”, escribió el presidente. “Este es otro fraude de Rusia, Rusia, Rusia, con todas las señales apuntando a los demócratas. Los registros muestran que estos hombres, y muchos otros, pasaron gran parte de su vida con Epstein y en su ‘isla’. ¡Estén atentos!”.
La fiscal general Pam Bondi anunció poco después que había solicitado a Jay Clayton, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, que dirigiera la investigación. La oficina de Clayton abarca asuntos de Manhattan y el Bronx, así como de los condados al norte de la ciudad de Nueva York.
“Como en todos los casos, el Departamento investigará esto con urgencia e integridad para dar respuestas al pueblo estadounidense”, escribió Bondi en X.
El anuncio de la nueva investigación ocurre cuatro meses después de que el Departamento de Justicia y el FBI afirmaran en un memorándum de julio haber llevado a cabo una “revisión exhaustiva” del material relacionado con Epstein y no haber encontrado pruebas que pudieran fundamentar una investigación contra terceros no acusados.
También declararon que no existía una “lista de clientes” ni “pruebas creíbles” de que Epstein hubiera chantajeado a figuras prominentes.
