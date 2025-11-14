window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Trump pide que se investigue a los demócratas mencionados en los correos electrónicos de Jeffrey Epstein

Trump pedirá al Departamento de Justicia y al FBI que investiguen las relaciones de Epstein con Bill Clinton, Larry Summers y Reid Hoffman

Un cartel en una parada de autobús cerca de la embajada de EE.UU. en Londres muestra al presidente Donald Trump y a Jeffrey Epstein.

Un cartel en una parada de autobús cerca de la embajada de EE.UU. en Londres muestra al presidente Donald Trump y a Jeffrey Epstein. Crédito: Thomas Krych | AP

Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

El presidente Donald Trump publicó el viernes en redes sociales que desea que se investigue al expresidente Bill Clinton y a otras personas mencionadas en los correos electrónicos de Jeffrey Epstein divulgados esta semana.

Los demócratas del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes publicaron el miércoles un conjunto de correos electrónicos entre los convictos por tráfico sexual Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, entre otros, en los que se mencionaba repetidamente a Trump.

Los correos electrónicos fueron divulgados por el representante Robert Garcia, demócrata de California y miembro de mayor rango del Partido Demócrata en el comité.

En una publicación en Truth Social, el presidente Trump acusó a los demócratas de centrarse en lo que él llama el “engaño de Epstein” para desviar la culpa del cierre del gobierno, que finalizó el miércoles y fue el más largo en la historia de Estados Unidos.

“Le pediré a la Fiscal General Pam Bondi y al Departamento de Justicia, junto con nuestros grandes patriotas del FBI, que investiguen la participación y la relación de Jeffrey Epstein con Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, J.P. Morgan, Chase y muchas otras personas e instituciones, para determinar qué sucedía con ellos y con él”, escribió el presidente. “Este es otro fraude de Rusia, Rusia, Rusia, con todas las señales apuntando a los demócratas. Los registros muestran que estos hombres, y muchos otros, pasaron gran parte de su vida con Epstein y en su ‘isla’. ¡Estén atentos!”.

La fiscal general Pam Bondi anunció poco después que había solicitado a Jay Clayton, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, que dirigiera la investigación. La oficina de Clayton abarca asuntos de Manhattan y el Bronx, así como de los condados al norte de la ciudad de Nueva York.

“Como en todos los casos, el Departamento investigará esto con urgencia e integridad para dar respuestas al pueblo estadounidense”, escribió Bondi en X.

El anuncio de la nueva investigación ocurre cuatro meses después de que el Departamento de Justicia y el FBI afirmaran en un memorándum de julio haber llevado a cabo una “revisión exhaustiva” del material relacionado con Epstein y no haber encontrado pruebas que pudieran fundamentar una investigación contra terceros no acusados.

También declararon que no existía una “lista de clientes” ni “pruebas creíbles” de que Epstein hubiera chantajeado a figuras prominentes.

Sigue leyendo:
· Al llegar al Congreso, Adelita Grijalva firma petición de proyecto de ley que permita divulgar archivos Epstein
· Correos electrónicos de Jeffrey Epstein señalan que Trump convivió con chicas a quienes él prostituía
· “Una chica normal de una familia normal derrotó a un príncipe”: la familia de Virginia Giuffre comenta la pérdida de estatus real de Andrés

En esta nota

Bill Clinton Donald Trump Jeffrey Epstein Pam Bondi
Trending
Contenido Patrocinado
Trending