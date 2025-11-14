Trump pide que se investigue a los demócratas mencionados en los correos electrónicos de Jeffrey Epstein

El presidente Donald Trump publicó el viernes en redes sociales que desea que se investigue al expresidente Bill Clinton y a otras personas mencionadas en los correos electrónicos de Jeffrey Epstein divulgados esta semana.

Los demócratas del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes publicaron el miércoles un conjunto de correos electrónicos entre los convictos por tráfico sexual Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, entre otros, en los que se mencionaba repetidamente a Trump.

Los correos electrónicos fueron divulgados por el representante Robert Garcia, demócrata de California y miembro de mayor rango del Partido Demócrata en el comité.

En una publicación en Truth Social, el presidente Trump acusó a los demócratas de centrarse en lo que él llama el “engaño de Epstein” para desviar la culpa del cierre del gobierno, que finalizó el miércoles y fue el más largo en la historia de Estados Unidos.

“Le pediré a la Fiscal General Pam Bondi y al Departamento de Justicia, junto con nuestros grandes patriotas del FBI, que investiguen la participación y la relación de Jeffrey Epstein con Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, J.P. Morgan, Chase y muchas otras personas e instituciones, para determinar qué sucedía con ellos y con él”, escribió el presidente. “Este es otro fraude de Rusia, Rusia, Rusia, con todas las señales apuntando a los demócratas. Los registros muestran que estos hombres, y muchos otros, pasaron gran parte de su vida con Epstein y en su ‘isla’. ¡Estén atentos!”.

La fiscal general Pam Bondi anunció poco después que había solicitado a Jay Clayton, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, que dirigiera la investigación. La oficina de Clayton abarca asuntos de Manhattan y el Bronx, así como de los condados al norte de la ciudad de Nueva York.

“Como en todos los casos, el Departamento investigará esto con urgencia e integridad para dar respuestas al pueblo estadounidense”, escribió Bondi en X.

Thank you, Mr. President. SDNY U.S. Attorney Jay Clayton is one of the most capable and trusted prosecutors in the country, and I’ve asked him to take the lead. As with all matters, the Department will pursue this with urgency and integrity to deliver answers to the American… pic.twitter.com/5zlybVu44U — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) November 14, 2025

El anuncio de la nueva investigación ocurre cuatro meses después de que el Departamento de Justicia y el FBI afirmaran en un memorándum de julio haber llevado a cabo una “revisión exhaustiva” del material relacionado con Epstein y no haber encontrado pruebas que pudieran fundamentar una investigación contra terceros no acusados.

También declararon que no existía una “lista de clientes” ni “pruebas creíbles” de que Epstein hubiera chantajeado a figuras prominentes.

Sigue leyendo:

· Al llegar al Congreso, Adelita Grijalva firma petición de proyecto de ley que permita divulgar archivos Epstein

· Correos electrónicos de Jeffrey Epstein señalan que Trump convivió con chicas a quienes él prostituía

· “Una chica normal de una familia normal derrotó a un príncipe”: la familia de Virginia Giuffre comenta la pérdida de estatus real de Andrés