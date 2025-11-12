Correos electrónicos de Jeffrey Epstein señalan que Trump convivió con chicas a quienes él prostituía

La revelación de algunos correos electrónicos escritos por el magnate financiero Jeffrey Edward Epstein, líder de una red de explotación sexual, demuestran que, en su momento, el presidente Donald Trump convivió con mujeres jóvenes a quienes él se encargaba de prostituir.

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes dieron a conocer que, durante un período de 15 años, el nombre de Trump aparece en múltiples ocasiones en los correos electrónicos enviados por Epstein a su pareja y cómplice la francesa Ghislaine Noelle Marion Maxwell, así como a Michael Wolff, autor de un libro sobre el primer mandato del presidente republicano.

En 2019, después haberse comprobado que encabezaba una red de tráfico sexual de menores, Epstein terminó suicidándose en el interior de una celda donde se encontraba recluido.

Sin embargo, su caso continúa cobrando relevancia por las personas involucradas en sus turbios negocios.

En 2022, la francesa Ghislaine Noelle Marion Maxwell fue declarada culpable por haber sido parte del esquema de abuso sexual utilizado por el financiero y por ello se determinó que debía pasar 20 años tras las rejas.

No obstante, existen otros nombres de gente poderosa que han comenzado a surgir al analizar la comunicación vía email sostenida entre los cabecillas de la red de explotación de menores.

Después de ser detenidos por la policía, Jeffrey Epstein se suicidó en prisión y Ghislaine Noelle Marion Maxwell purga una condena de 20 años. (Crédito: John Minchillo / AP)

En uno de esos correos electrónicos, fechado el 2 de abril de 2011, Epstein afirma que Trump no sólo sabía de las chicas regenteadas por él, sino que se reunió con una de ellas durante horas en su casa.

“Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado es Trump… [LA VÍCTIMA] pasó horas en mi casa con él… nunca se le ha mencionado ni una sola vez. Jefe de policía, etc. Estoy al 75% de haberlo conseguido”, escribió.

Los demócratas también revelaron un segundo correo enviado por Epstein esta vez hacia Michael Wolff donde se afirma que Trump estaba enterado de las chicas a quienes explotaba.

“Trump dijo que me pidió que renunciara. Nunca fui miembro… por supuesto que sabía de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara”, señala el mensaje.

Aunque los nombres de las jóvenes explotadas por Epstein aparecen por escrito, todavía se mantienen en resguardo.

Debido a que Donald Trump no envió ni recibió ninguno de los correos electrónicos de Epstein todavía no ha sido acusado de ningún delito relacionado con Epstein o Maxwell, pero a medida que se profundice en el caso la historia podría dar un giro.

