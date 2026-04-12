Un golpe de suerte esperan 3 signos del zodiaco chino de 13 al 19 de abril

El horóscopo chino revela que la semana del 13 al 19 de abril de 2026 trae un golpe de suerte para tres signos del zodiaco oriental.

Este periodo estará influenciado por la Luna nueva del 17 de abril, evento que simboliza renacimiento, nuevos comienzos y transformación espiritual.

Durante estos días, la Serpiente, el Perro y el Cerdo destacarán por atraer buena fortuna de forma notable.

Sin embargo, las predicciones de los expertos dicen que no será por casualidad, sino como resultado de decisiones conscientes, limpieza energética y la capacidad de soltar el pasado.

La astróloga Aria Gmitter explicó a Your Tango que, antes de que inicie el nuevo ciclo lunar, el universo invita a hacer espacio para lo que está por venir.

El 13 de abril abre con un poderoso Día de Eliminación, ideal para desprenderse de cargas emocionales, objetos innecesarios y patrones limitantes.

La limpieza energética no solo se trata del entorno físico, sino también del plano emocional y mental.

Liberarte de lo que ya no suma te permite elevar tu vibración y alinearte con oportunidades más positivas.

El 18 de abril, con el Día de Destrucción, se intensifica esta energía, favoreciendo cierres definitivos y decisiones firmes.

Finalmente, el 19 de abril será clave para reflexionar sobre lo aprendido, identificar lo que funciona en tu vida y ajustar el rumbo antes de iniciar el nuevo ciclo lunar.

1. Serpiente (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Para los nacidos bajo el signo de la Serpiente, esta semana estará marcada por una profunda conexión con la intuición y el timing perfecto.

Desde el inicio del periodo, especialmente el 13 de abril, sentirán la necesidad de eliminar distracciones y enfocarse en lo verdaderamente importante.

La Serpiente destacará por su capacidad de organización y claridad mental.

En lugar de actuar impulsivamente, planificará cada paso, lo que le permitirá tomar decisiones estratégicas en temas personales y emocionales.

Esta actitud abrirá puertas a nuevas oportunidades y mayor estabilidad.

Al llegar los días 18 y 19, este signo aprovechará la energía disponible para cerrar ciclos pendientes y establecer límites saludables.

Esto será clave para iniciar con fuerza el ciclo que trae la Luna Nueva.

2. Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

El signo del Perro vivirá una semana emocionalmente intensa, pero profundamente liberadora.

Aunque suele ser leal y apegado a sus vínculos, esta vez comprenderá que hay relaciones que ya no pueden continuar.

El 14 de abril marcará un punto de inflexión. El Perro reconocerá que ha invertido demasiado esfuerzo en situaciones que no puede controlar.

Este despertar emocional le permitirá tomar decisiones importantes que culminarán el 18 de abril, durante el Día de Destrucción.

Al cortar lazos que ya no aportan bienestar, este signo experimentará un alivio significativo.

Recuperará tiempo, energía y claridad mental, lo que le permitirá abrirse a relaciones más sanas y equilibradas.

3. Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

El Cerdo será uno de los signos más beneficiados de la semana, ya que su golpe de suerte llegará en forma de paz interior y estabilidad emocional.

Este equilibrio será la clave para atraer nuevas oportunidades en diferentes áreas de su vida. El proceso de transformación comienza el 15 de abril, cuando el Cerdo decide priorizar su bienestar emocional.

A partir de ese momento, deja de cargar con problemas ajenos y establece límites claros. El 16 de abril traerá una sensación de estabilidad y seguridad interna.

Este signo dejará de forzar situaciones y permitirá que la vida fluya de manera natural.

Para el 19 de abril, ya no se sentirá abrumado, sino abierto a recibir apoyo, nuevas conexiones y oportunidades inesperadas.

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