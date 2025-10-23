Melania Trump es demandada por el escritor Michael Wolff

El escritor Michael Wolff presentó una demanda en contra de Melania Trump, primera dama de la nación, luego de que los abogados de la eslovena le habían solicitado retractarse por haberla relacionado con el magnate financiero Jeffrey Epstein, líder de una red de explotación sexual que terminó suicidándose en el interior de una celda donde se encontraba recluido.

Durante una entrevista que el autor de 72 años le concedió a Joanna Coles, directora de contenido de Daily Beast, para The Daily Beast Podcast, aseguró que, en su momento, Epstein fue pieza clave para que Melania Knavs conociera a Donald Trump.

“Estuvo muy involucrada en la relación con Epstein. Existe este asunto de las modelos, y ella fue presentada por un agente de modelos, con quienes Trump y Epstein tienen una relación. De esa manera, ella se presenta a Trump; Epstein la conoce bien”, expresó.

Wolff además afirmó que, aprovechándose del poder que ostenta al estar al frente del gobierno, la pareja presidencial pretendía castigar a sus enemigos.

“Pretenden silenciar su discurso, intimidar a sus críticos en general y extraer pagos injustificados y confesiones y disculpas al estilo norcoreano. Amenazan a quienes hablan en su contra para crear un clima de miedo en la nación para que la gente no pueda ejercer libre o confiadamente sus derechos de la Primera Enmienda”, enfatizó.

Basado en esos comentarios, The Daily Beast publicó un artículo, el cual después retiró acompañado de una disculpa donde admitía que su redacción no cumplía con los estándares editoriales.

Posteriormente, en una entrevista concedida a Fox News, Michael Wolff aclaró no tener nada que ver con el citado artículo, pero el equipo legal de Melania Trump ya le había exigido retractarse públicamente.

La imagen de Melania Trump podría verse empañada si se demuestra que conoció a Donald Trump a través de Jeffrey Epstein. (Crédito: Alastair Grant / AP)

Mediante un comunicado, Nicholas Clemens, portavoz de la Oficina de la primera dama, advirtió la posibilidad de demandar a quienes intentarán perjudicar a la imagen de la esposa del presidente de la nación.

“La primera dama Melania Trump se enorgullece de seguir enfrentándose a quienes difunden falsedades maliciosas y difamatorias mientras intentan desesperadamente obtener atención inmerecida y dinero a partir de su conducta ilegal”, señala parte del texto.

Posteriormente, uno de los abogados de Trump contactó a Michael Wolff fijándole un plazo para, además de disculparse, pagar por los daños y perjuicios ocasionados a la primera dama.

De esa manera, a punto de expirar el tiempo establecido, el escritor optó por ser él quien demandara primero con el objetivo de someter a los Trump a juramento para responder sobre todas las dudas acerca de su presunta relación con el desaparecido Jeffrey Epstein.

