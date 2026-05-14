California pide a FIFA explicación sobre la venta de boletos del Mundial 2026

El fiscal general de California, Rob Bonta, solicitó por escrito a los directivos de la FIFA una explicación sobre la venta de los boletos para el Mundial 2026 tras recibir informes sobre prácticas de oferta de entradas potencialmente engañosas relacionadas con el torneo.

La información solicitada por Rob Bonta tiene el propósito de evaluar posibles infracciones de la ley de California, según un comunicado de la Fiscalía estatal.

Like fans across the globe, I’m excited to welcome the FIFA World Cup to the U.S. this summer.



But following recent reports about potentially misleading ticketing practices, we’re sending a letter to FIFA requesting information to assess possible violations of California law. pic.twitter.com/jut05FbUFb — Rob Bonta (@AGRobBonta) May 13, 2026

“Los californianos deben tener la certeza de que los asientos que compran corresponden a la información proporcionada durante el proceso de venta. Esperamos recibir la información solicitada a la FIFA como parte de nuestra revisión en curso”, expresó Bonta.

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California tiene previsto recibir aficionados del país y del resto del mundo para los partidos del Mundial 2026 en el SoFi Stadium (que será denominado por la FIFA como “Los Angeles Stadium” durante el torneo) y en el Levi’s Stadium en San Francisco.

La ley de California protege a los consumidores de táctica de mercadeo y publicidad que pueden inducir al consumidor a adquirir productos a precios erróneos.

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“Las empresas y organizaciones no pueden justificar prácticas engañosas apelando a la letra pequeña u otros términos que un consumidor razonable no habría visto ni comprendido”, se menciona en el comunicado de la Fiscalía estatal.

Para determinar si se infringió la ley de California, el fiscal general solicita información sobre la venta de entradas para los partidos del Mundial en el Estado Dorado.

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“(La información solicitada) incluye cómo se representaron las categorías de asientos, si la asignación de asientos difirió de lo indicado, qué información se proporcionó a los compradores y cómo se resolvieron los problemas mediante reembolsos u otras medidas”, agregó la fiscalía.

La fiscalía general de California informó que si alguna persona tiene quejas relacionadas con los boletos del Mundial 2026 en California, puede enviarla a través de este enlace.

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