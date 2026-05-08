Las entradas de la final del Mundial superan los $30,000 dólares

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá sigue generando discusiones por el precio de los boletos. La Copa del Mundo de 2026 tendrá uno de los precios más altos de la historia. Ver la final en el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey, supera los $30,000 dólares.

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La final de la Copa del Mundo es uno de los partidos más importantes en la disciplina que se desarrolla cada cuatro años. Pero poder presenciar este partido en el MetLife Stadium no será una tarea que muchos tendrán el lujo de poder costearse.

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​Apareció un boleto para la Final en el sitio oficial de la FIFA por 32,970 dólares.



Gianni Infantino juró que ellos no controlaban los precios altos, pero la evidencia dice otra cosa.



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Los boletos de categoría 1, publicadas en el sitio web oficial del torneo, tienen un costo de $32,970 dólares. Una vez más los precios de las entradas siguen siendo un tema de debate a pocas semanas del inicio de la Copa del Mundo.

“Nos preocupan profundamente los informes que indican que la FIFA está utilizando precios poco transparentes, reglas cambiantes y prácticas potencialmente engañosas que dificultan el acceso de los aficionados a las localidades”, expresaron los representantes Nellie Pou y Frank Pallone Jr.

La justificación de Infantino

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ha estado en el centro de las críticas por liderar la organización del torneo. El dirigente considera justo el valor de los boletos al justificar la inversión de un evento de “doble entretenimiento”. Infantino hace referencia al partido de fútbol y a los espectáculos posteriores.

“Tenemos que analizar el mercado. Nos encontramos en un mercado donde el entretenimiento es el más desarrollado del mundo, por lo que debemos aplicar precios de mercado”, dijo Infantino en la Conferencia Global del Instituto Milken en Beverly Hills, California.

Además, Gianni Infantino habló sobre el tema de la reventa de boletos en Estados Unidos. A su juicio, con un elevado precio de las entradas los revendedores tendrán más obstáculos para inflar sus precios en cantidades exorbitantes.

“En Estados Unidos también está permitida la reventa de entradas, así que si se vendieran a un precio demasiado bajo, estas se revenderían a un precio mucho mayor. De hecho, aunque algunos digan que nuestros precios son altos, en el mercado de reventa terminan a un precio aún mayor, más del doble del precio original”, agregó.

😳⚽️ Hay una entrada a la venta en la plataforma oficial de reventa de la Copa del Mundo para la final a ¡11.5 millones de dólares! #Mundial2026 pic.twitter.com/Z7FHfg3mJn — Santiago Ravidlas (@SantiRavidlasPy) May 6, 2026

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