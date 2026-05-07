Adidas pisa fuerte con un comercial que reúne a Messi con otras leyendas del fútbol

Antes de los Mundiales, las grandes marcas deportivas se destacaban con creativos comerciales que reunían a las grandes estrellas del fútbol en la actualidad. Con el paso del tiempo estos videos cada vez eran menos vistos. Pero antes del Mundial de 2026, Adidas lo hace posible con Backyard Legends. Lionel Messi, David Beckham, Zinedine Zidane, Lamine Yamal y hasta Bad Bunny figuran en el curioso video.

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Backyard Legends narra la historia del fútbol callejero. Este es el lugar donde muchos sueños comienzan antes de dar el salto al fútbol profesional. En el comercial se cuenta la historia de tres chicos que se mantienen invictos en su cancha de concreto desde los años 90.

Isaac, Ruthie y Clive no han perdido ningún partido desde que eran niños. La leyenda de este trio de jóvenes se ha regado por todo el mundo. Para el año 2002 un grupo de “Galácticos” intentaron acabar con esta racha: David Beckham, Zinedine Zidane y Alessandro Del Piero.

El duelo lo gana el equipo que llegue a tres goles. El conjunto de los “Galácticos” lograron ponerse en ventaja 0-2 con goles de Zinedine Zidane y Alessandro Del Piero. Pero un disparo al travesaño de David Beckham le dio la oportunidad a Isaac, Ruthie y Clive de que iniciaran la remontada y mantuvieran su invicto.

“Todos recordamos esa sensación: jugar por el simple placer de hacerlo, sin presión ni expectativas. Con Backyard Legends , celebramos esa libertad. Es un recordatorio de que la confianza en uno mismo y la espontaneidad son la verdadera mentalidad ganadora“, dijo Florian Alt, vicepresidente de Comunicaciones Globales de Marca en Adidas.

Nuevos Galácticos de 2026

En el año del Mundial de 2026 se vuelven a unir tres grandes futbolistas para intentar acabar con la racha de Isaac, Ruthie y Clive. Jude Bellingham, mediocampista del Real Madrid; Trinity Rodman, estrella de la selección del fútbol de Estados Unidos y Lamine Yamal, figura del FC Barcelona, son los nuevos contendientes.

Al final de la historia aparecen dos grandes espectadores. Lionel Messi reconoce que se armó un buen trio para derrotar a Isaac, Ruthie y Clive. Pero el futbolista del Inter Miami es el “Plan B” en caso de que no puedan conseguir la victoria.

In this Backyard, it’s “win or go home,” and this crew hasn’t left since the 90's.



Where there’s a pitch, there’s a legend. #YouGotThis pic.twitter.com/EJpQSHcWEi — adidas (@adidas) May 7, 2026

En el comercial también aparece Bad Bunny, reconocido cantante de música urbana. Bad Bunny refuerza la idea de un contexto callejero y es uno de los más grandes aliados de Adidas en el mundo de la música.

Sin duda alguna este comercial hacer recordar los viejos momentos previos a las Copas del Mundo. Reunir a varias estrellas del fútbol mundial no es sencillo en los tiempos modernos por los acuerdos de patrocinio particulares. Aunque sigue sin ser una reunión de un grupo significativo, Adidas logró ese pequeño punto de nostalgia con Backyard Legends.

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