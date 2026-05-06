Chofis López tenía condiciones similares a las de Messi, según Miguel Ponce

Javier Eduardo López fue uno de los más prometedores futbolistas mexicanos de los últimos 20 años. Chofis fue una figura determinante en su primera etapa con las Chivas de Guadalajara. Miguel Ponce, exjugador del Rebaño Sagrado, considera que López tenía las mismas condiciones de una leyenda como Lionel Messi.

Miguel Ponce jugó con Javier Eduardo López en las Chivas de Guadalajara. En las temporadas en las que Matías Almeyda estuvo al mando del equipo, últimos años exitosos del club, Chofis fue una figura estelar en el equipo. Ponce admiraba las cualidades de López como jugador.

“Chofis López era un fuera de serie, lo que todos vimos cuando andaba muy bien con Almeyda, era una versión mejor. Totalmente un desperdicio lo que pasó con él, pues era el jugador que podía hacer las cosas diferentes en Chivas y en selección“, dijo Ponce en unas declaraciones recopiladas por Mediotiempo.

El “Pocho” llegó a comparar a Javier Eduardo López con Lionel Messi. Miguel Ponce destacó el desequilibrio del mexicano que lo hacía un jugador difícil de marcar. El “Messi Mexicano” que se perdió en el camino.

“Totalmente, tenía unas condiciones similares a Messi, había partidos amistosos en Estados Unidos en los que veías cómo se quitaba a uno, a otro, súper cerquita. Así era. Era complicado ese cabrón”, agregó.

La Chofis López en modo Messi anotando doblete en una de las últimas victoria de @Chivas en el Estadio BBVA pic.twitter.com/7VMHZQfl5n — MX Sudamerica (@MXSudamerica) March 22, 2026

Chofis en las Chivas

Javier Eduardo López jugó 192 partidos con la camiseta de las Chivas de Guadalajara. Chofis marcó 24 goles y concedió 12 asistencias en poco más de 10,000 minutos jugados con el Rebaño Sagrado.

El futbolista nacido en Torreón se marchó a la MLS junto a Matías Almeyda para jugar en el San José Earthquakes, pero su rendimiento fue disminuyendo. Chofis regresó a las Chivas, pero su nivel no fue el mismo. López tuvo un breve regreso al Pachuca, pero no pudo ganarse la confianza de sus entrenadores. Con 31 años, Chofis actualmente es un jugador sin contrato que no juega un partido oficial desde septiembre de 2025.

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