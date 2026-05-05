Armando González reconoce su admiración por Lamine Yamal, pero su corazón es “Colchonero”

Armando González es una de las grandes figuras del fútbol mexicano. El delantero de las Chivas de Guadalajara ha sido comparado en varias ocasiones con Lamine Yamal. La “Hormiga” reconoció su admiración por el delantero del FC Barcelona. Pero sus gustos están dirigidos sobre el conjunto “Colchonero”.

En una entrevista con Sport, Armando González fue cuestionado sobre Lamine Yamal. Ambos son jóvenes jugadores que han deslumbrado en sus equipos a pesar de su corta edad. La “Hormiga” estaría encantada de jugar con él en el FC Barcelona.

“Creo que es de los mejores del mundo actualmente, y lo que hace semana tras semana es increíble. Me gustaría tenerlo como compañero. Poder jugar con los mejores del mundo creo que es uno de mis objetivos, y Lamine Yamal es uno de ellos, entonces si Dios me da la fortuna de poder jugar con él, será algo muy bonito”, dijo el delantero mexicano.

@diariosport 🔴 Entrevista SPORT ⚽ Armando González, jugador de Chivas y la Selección Mexicana, se rinde ante el talento de Lamine Yamal 🗣️ “Poder jugar con los mejores del mundo creo que es uno de mis objetivos y Lamine es uno de ellos”, responde sobre si le gustaría tenerlo de compañero ♬ sonido original – Diario Sport – Diario Sport

Armando González habló sobre la grandeza del FC Barcelona. El delantero de las Chivas de Guadalajara recordó aquel conjunto de Josep Guardiola que enamoró al mundo. González también le dio crédito al proceso de Hansi Flick. Agradecería jugar para este club.

“El Barça es uno de los mejores equipos de la historia. Para mí, el equipo de Guardiola es mítico, y lo que están haciendo ahora con Hansi Flick también es muy importante. Cualquier jugador quiere llegar ahí. Si se da, estaría muy agradecido”, reconoció el atacante de la selección mexicana.

Corazón “Colchonero”

A pesar de haber lanzado unos cuantos elogios sobre el FC Barcelona, Armando González reveló que se identifica más con el espíritu competitivo de Diego Pablo Simeone y el Atlético de Madrid. Además, la “Hormiga” explicó que desde pequeño estuvo muy vinculado al conjunto “Colchonero” por su padre, Luis Armando González.

“Mi padre pasó algún tiempo en Madrid y nos trajo cosas del Atlético a mi hermano y a mí… Además, me gusta el estilo del Cholo Simeone: dedicación, lucha, no rendirse nunca, ir partido a partido”, reveló el delantero de las Chivas.

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Armando González en el Clausura 2026

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