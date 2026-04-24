Armando González no ve lejana su salida a Europa

Armando González es una de las figuras mexicanas del momento en la Liga MX. “La Hormiga” lidera el resurgir de las Chivas de Guadalajara en el torneo local. Pero el paso de González por el Rebaño Sagrado podría estar llegando a su fin. El objetivo del delantero azteca es llegar a Europa.

En una entrevista reciente con Fox Sports, Armando González reconoció que su salto al fútbol europeo es su objetivo. El joven delantero azteca reconoció que no ve muy lejos su salida al Viejo Continente.

“Sí, es uno de mis objetivos (ir a Europa). Siento que está a corto plazo. Si sigo trabajando de esta manera, sé que algún buen equipo de las mejores Ligas se fijará en mí, pero tengo que seguir trabajando día a día”, dijo González.

ARMANDO GONZÁLEZ RECORDÓ SU PRIMER LLAMADO AL TRI 🥹



En entrevista con FOX Sports, Hormiga contó que cuando Javier Aguirre lo llamó para el microciclo de 2025 se emocionó tanto que estuvo a punto de llorar. #CentralFOX https://t.co/oqAbYi6iex — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 24, 2026

En las últimas horas han surgido reportes que vinculan a Armando González con el Sporting de Lisboa a cambio de $15 millones de dólares. Una salida a corto plazo no sería descabellada. González podría estar entre los convocados de Javier Aguirre para la Copa del Mundo. Un buen torneo podría revalorizar su ficha.

En ese sentido, los clubes interesados en los servicios de González podrían cerrar su transacción antes de la Copa del Mundo. Sería una manera factible de contrarrestar un eventual incremento de precio tras el Mundial.

Prefiere la Liga MX

Armando González está luchando por su segundo título de goleo de forma consecutiva. A falta de una jornada, “La Hormiga” acumula 12 dianas y está igualado en la cima con Joao Pedro del Atlético San Luis y Paulinho del Toluca. Sin embargo, el propio González reconoció que prefiere el éxito colectivo antes que el individual. González apunta al título del Clausura 2026.

“(Prefiero ganar la) Liga. El campeonato goleo le daría muchas alegrías a la gente, pero no se compara a la alegría que daría el campeonato con Chivas. Entonces, sin pensarlo, (prefiero) el campeonato con Chivas”, reconoció el atacante mexicano.

Datos de Armando González en el Clausura 2026

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