El “Chelito” Delgado no veía entusiasmo en Cruz Azul con Larcamón

César “Chelito” Delgado, uno de los íconos y consentidos de la afición de Cruz Azul justificó la salida como técnico de su compatriota Nicolás Larcamón como una vía para que el plantel cementero recupere el entusiasmo en la cancha, ya que dijo que se veía un equipo muy repetitivo.

El exjugador cementero en la primera década del nuevo milenio reaccionó de esa manera al comunicado que emitió la directiva celeste para anunciar ayer la decisión de separar de su cargo al argentino Larcamón como una vía para acabar con una racha de nueve partidos que tenía a los aficionados muy descontentos y que exigían la cabeza del estratega.

César Delgado en su época con Rayados se dio tiempo para hablar de Cruz Azul. Crédito: /Andrés Gora | Imago7

Delgado expuso que la decisión de la cúpula cementera obedeció al enojo de los aficionados, a ese disgusto por ver a un equipo sin entusiasmo en el terreno de juego, a un plantel que jugaba a lo mismo en todo momento y no trataba de cambiar para buscar una solución a sus problemas de resultados.

“Es entendible que escucharon al aficionado y que no veían un cambio en el aspecto futbolístico. Todos los partidos eran prácticamente iguales o iba de bajada el equipo. Un poco apresurada (la decisión), pero a lo mejor ahora el equipo cambie el chip, porque así es el futbolista: cuando se va un entrenador, cambia el chip”, declaró el hábil delantero que marcó toda una época con la playera celeste y aunque no logró coronarse con la Máquina, sí dejó una huella importante entre los aficionados.

El “Chelito” precisó que muchas veces los cambios son benéficos en cualquier institución y que en este caso la salida de Larcamón puede ser el detonante para que los jugadores recuperen la alegría y se funden en un proyecto con el nuevo técnico Joel Huiqui, que fue su compañero en la escuadra que tiene sus instalaciones en La Noria, ubicada al sur de la CDMX

“Espero que Joel Huiqui pueda encontrar en el equipo entusiasmo por el juego, entusiasmo en donde el aficionado se sienta identificado con ese equipo. Creo que va a tener mucho trabajo en ese aspecto porque yo veía que el equipo no encontraba entusiasmo en Nicolás; va por un tema de personalidad. Entonces va a tener mucho trabajo, Joel, le deseo lo mejor”, añadió el rosarino.

Delgado dijo que, en global, los números de Larcamón fueron favorables en 47 encuentros, con 22 victorias, 18 empates y siete derrotas, lo cual todavía lo tiene como el candidato a ganar el millón de dólares por la suma de los puntos del torneo Apertura 2025 y Clausura 2026.

“Yo desde afuera ya sé que tienen tenencia de pelota y van a tirar un centro por las bandas y que lleguen todos los delanteros. Habría que buscarle otro formato a ese futbol”, y añadió que él, como partidario de un futbol más directo, en el cual no se exagere en la posesión del balón, no le veía variantes ni movilidad al Cruz Azul de Larcamón. “Yo creo que eso a la directiva y a la afición no le gustó”.

César Delgado enfrentando al América con los Rayados de Monterrey donde al igual que en Cruz Azul dejó huella y con la autoridad de hablar del presente y futuro de la Máquina Celeste. Crédito: Etzel Espinosa | Imago7

“Siento que Nicolás no le encontraba la vuelta por ese motivo de que jugaban siempre de la misma forma. Siento que se rompió algo con Nicolás Larcamón y la afición realmente no estaba contenta. Me parece que esa parte la vio la dirección deportiva. Y en esos partidos de empate tampoco le encontró la vuelta o el equipo no encontró lo que Nicolás quería, por eso tomó la decisión”, finalizó.

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