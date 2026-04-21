Andrés Gudiño respaldó a Nicolás Larcamón en el banquillo de Cruz Azul

Cruz Azul está atravesando una mala racha en la actualidad. “La Máquina” ha perdido brillo en el torneo local y en el plano continental. Nicolás Larcamón comenzó a ser cuestionado. Andrés Gudiño, guardameta del conjunto Cementero, respaldó al estratega argentino.

La caída en el rendimiento de Cruz Azul inició el 15 de marzo. “La Máquina” era un equipo que llegaba a esa fecha con 11 victorias en 12 partidos disputados. Cruz Azul era uno de los clubes con mejor presente en todo el balompié azteca. Pero el duelo contra los Pumas de la UNAM marcó un punto de inflexión.

Luego de igualar 2-2 con Los del Pedregal, el conjunto de Nicolás Larcamón ya acumula ocho partidos con conseguir una victoria (incluyendo los duelos por la Concachampions). A pesar de este mal momento, Andrés Gudiño reconoció que en la plantilla respaldan a su entrenador.

“Nosotros respaldamos a nuestro técnico. La afición de Cruz Azul es muy buena pero también muy exigente. Somos conscientes en dónde estamos parados. Estamos enfocados en cerrar con todo este torneo”, dijo Gudiño tras el entrenamiento pre-partido.

Andrés Gudiño:



“Volver a los orígenes del club y conectar con la afición nos llena de energía para liguilla”



“Confiamos y respaldamos a Larcamón”



“La mala racha no ha dañado al equipo, la confianza sigue de llegar muy lejos” pic.twitter.com/7Em8h1aAtN — CESAR CABALLERO (@ccaballero10) April 21, 2026

El principal problema del conjunto Cementero está relacionado con su faceta defensiva. “La Máquina” ha recibido goles en sus últimos nueve partidos. Sin una defensa sólida, Cruz Azul tendrá mucho más problemas para recuperar terreno en el balompié azteca.

Próximo partido de Cruz Azul

Por la penúltima jornada del Clausura 2026 (miércoles 22 de abril), Cruz Azul visitará a los Gallos Blancos de Querétaro en el Estadio La Corregidora. El Querétaro ya no tiene opciones de clasificar a la Liguilla. Cuatro días más tarde, Cruz Azul recibirá a los Rayos del Necaxa en el Estadio Banorte. El Necaxa podría llegar eliminado a esa última jornada.

“Somos un equipo capaz y vamos a enfrentar con todo para sacar los seis puntos”, dijo Gudiño ante los siguientes partidos de Cruz Azul por el Clausura 2026.

Tabla de posiciones Clausura 2026

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