Antonio Mohamed le ofreció su apoyo a André Jardine

Las Águilas del América derrotaron a los Diablos Rojos del Toluca en la fecha 15 del Clausura 2026. Este fue un duelo de dos grandes estrategas: Antonio Mohamed y André Jardine. En el encuentro entre ambos, en medio de la camaradería, Mohamed le ofreció su apoyo a Jardine.

El conjunto azulcrema tuvo una victoria clave en el Clausura. André Jardiné ha tenido dificultades para conseguir la clasificación a la Liguilla. Uno de sus primeros obstáculos fue el Toluca de Antonio Mohamed. En medio de la rivalidad deportiva, el “Turco” se solidarizó con su colega.

“Ten la tranquilidad. En este club cuando están las cosas malas, son malos. Se olvidan rápido de todo lo bueno“, le dijo Antonio Mohamed a Jardiné en el saludo entre ambos.

El Turco Mohamed quedó muy dolido con el América, pero en esto que le dice a André Jardine tiene razón.



En este club cuando las cosas se ponen mal son malos y se olvidan rápido de todo lo bueno. pic.twitter.com/II4V6M3XVK — Roberto Haz (@tudimebeto) April 20, 2026

Las Águilas del América están en el sexto puesto de la clasificación general. Los ocho primeros tendrán cupo para la siguiente ronda del torneo. A falta de dos jornadas, el América aún puede quedar fuera del campeonato.

“Ahí estamos. Gracias por tus palabras y suerte en la Conca (Concachampions)”, le respondió el estratega brasileño. Los Diablos Rojos del Toluca se medirán a Los Angeles FC en las semifinales del torneo internacional.

Antonio Mohamed conoce al América

No está de más mencionar que Antonio Mohamed tuvo un paso por las Águilas del América. El comentario del “Turco” está ligado a su experiencia personal en el banquillo del conjunto azulcrema.

Antonio Mohamed dirigió al América desde enero de 2014. El “Turco” solo comandó 46 partidos en el banquillo del conjunto azulcrema. Mohamed dejó un balance de 23 victorias, 10 empates y 13 derrotas.

El “Turco” conquistó un trofeo con las Águilas. Los azulcremas ganaron el Apertura 2014. Mohamed y sus dirigidos se enfrentaron a los Tigres de la UANL en la final. El América perdió el duelo de ida 1-0, pero en la vuelta remontaron en el Estadio Azteca 3-0.

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