Enrique Meza no está a gusto con el llamado de naturalizados en El Tri

A pocas semanas del inicio del Mundial de 2026 existe mucha controversia por la convocatoria mexicana. El debate surge por los llamados de los futbolistas naturalizados. Enrique Meza, exseleccionador de El Tri, no está muy a gusto con el llamado de este tipo de jugadores.

Enrique Meza dirigió a la selección mexicana en un corto proceso entre septiembre del 2000 y junio de 2001. El estratega nacido en México City manejó el banquillo de El Tri durante 18 partidos. Meza recordó que no necesitó convocar a ningún jugador naturalizado.

“Cuando fui entrenador del Tricolor yo no llevé a ningún nacionalizado, para mí había suficiente talento mexicano como para poderlo hacer”, dijo Enrique Meza en unas declaraciones difundidas por Heraldo Deportes.

Enrique Meza aclaró que no tiene nada en contra de los jugadores naturalizados. Meza puntualizó que en el momento en el que dirigió a México tenía los recursos suficientes para no utilizarlos. Esta es una crítica que llama a la reflexión del estado de la formación de jugadores en el balompié azteca. “Yo no tengo ni tenía nada contra los extranjeros, solo creía que había suficiente (talento) en el país”, puntualizó.

¡ESTÁ FELIZ! 🇲🇽🥹



Este fue el mensaje de Álvaro Fidalgo tras hacer su debut con la Selección Mexicana. 🫶🏽



¡Eres grande, Maguito! pic.twitter.com/MchIspl0Ci — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) March 30, 2026

Para el Mundial de 2026 están en carrera tres jugadores que cumplen con las características y el rótulo de “futbolista naturalizado”. Germán Berterame, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo están en carrera por la Copa del Mundo.

Julián Quiñones, futbolista nacido en Colombia, ha defendido la camiseta mexicana en 20 partidos; Germán Berterame, nacido en Argentina, acumula 9 encuentros con la selección azteca; Álvaro Fidalgo, nacido en España, jugó sus 2 primeros partidos en los últimos duelos amistosos de El Tri contra Portugal y Bélgica.

Julián Quiñones en su primer día con la Selección de México, Jimmy Lozano lo invitó para entrenar con él y darle la bienvenida.



Aunque no jugará porque su trámite de naturalización sigue en proceso, está muy feliz de estar aquí.



¡Quiñones, hermano, ya eres mexicano!🇲🇽❤️ pic.twitter.com/fQl7UtHb6b — Roberto Haz (@tudimebeto) September 5, 2023

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