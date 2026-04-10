Jared Borgetti quiere una delantera de El Tri sin naturalizados

En el entorno de la selección mexicana existe un debate con las convocatorias de los futbolistas naturalizados. Analistas y personalidades del deportes han manifestado su apoyo y rechazo a la convocatoria de este tipo de jugadores. Jared Borgetti promueve una delantera sin naturalizados en el Mundial de 2026.

Jared Borgetti fue cuestionado sobre cuáles serían sus delanteros convocados para la Copa del Mundo de 2026. Borgetti respondió en una entrevista difundida por Récord. El goleador de El Tri dejó atrás a los naturalizados en el sector ofensivo.

“En esa posición tendrían que ser Raúl, Santi y la ‘Hormiga’, no hay más; a Quiñones lo dejaría por fuera. A Berterame sí, es un jugador con experiencia, pero no es mucho mejor que Raúl, ni que Santi, a lo mejor sí puede ser mejor que la ‘Hormiga’, pero el momento que vive la ‘Hormiga’ es mejor que el que está viviendo él”, dijo el exjugador del Santos Laguna.

El caso de Santiago Giménez es particular. Aunque el “Bebote” nació en Resistencia, Argentina, el delantero de 24 años fue formado en las categorías inferiores de Cruz Azul. Además, en todo momento, Giménez mostró su deseo de defender los colores mexicanos.

La recuperación de Santiago Giménez

Desde octubre de 2025 Santiago Giménez no jugaba un partido oficial con el AC Milan. Después de varios meses fuera de las canchas para recuperarse de una lesión, el “Bebote” volvió a ver actividad en las últimas dos jornadas de la Serie A (Vs. Torino y Vs. Nápoli). Jared Borgetti considera que ún hay tiempo para que Giménez llegue con un buen ritmo a la Copa del Mundo de 2026.

“Puedes estar no al 100% físicamente, eso lo vas adquiriendo y queda tiempo para poder retomar el nivel futbolístico, pero el delantero siempre se mide de otra forma. El delantero ocupa de goles, no de estarse moviendo o corriendo o driblando jugadores, Santi no lo es. Santi es un goleador y el olfato goleador no se va; en lugar de que esté preocupado por hacer cosas de más, que se concentre en mejorar su estancia en el área y anotar goles”, agregó.

Santiago Giménez ha jugado 46 partidos con la selección mexicana. El “Bebote” ha aportado 6 goles y 3 asistencias en poco más de 2,100 dentro del campo con la camiseta del conjunto mexicano. El exjugador de Cruz Azul no fue convocado al Mundial de Qatar 2022. Giménez busca su primera participación en un Mundial.

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