Referente del América destaca el nivel de las Chivas de Guadalajara

Las Chivas de Guadalajara están teniendo un buen torneo Clausura 2026. El Rebaño Sagrado es el líder del torneo y es uno de los posibles aspirantes al título. El exdefensor uruguayo, Cesilio de los Santos, reconoció el nivel de las Chivas. El exjugador del América no tiene mucha convicción de lo que pueden hacer las Águilas.

A pesar de tener una historia ligada a las Águilas del América, Cesilio de los Santos no tiene problemas para reconocer que las Chivas de Guadalajara han demostrado ser el club que mejor juega dentro de la Liga MX.

“Chivas hoy demuestra que es para mí el mejor equipo que juega en México y el que mejor entiende este tema de la intención de saber jugar, de aprisionar, de cuando uno tiene que ser camaleónico, se vuelve camaleónico“, dijo el exjugador para TUDN.

Parte de este desempeño se debe a la buena gestión de la directiva y a la paciencia sobre Gabriel Milito. El estratega argentino dirige su segunda temporada en el club y los buenos resultados han llegado.

“El técnico me parece un gran entrenador, que puede jugar con línea de cinco y en el mismo partido te puede modificar y juega con línea de cuatro. Tiene recursos, y cuando tienes recursos me parece que te puede ir muy bien“, explicó.

En la reciente temporada, Gabriel Milito y las Chivas marcan el ritmo. El Rebaño Sagrado ocupa la primera posición del torneo luego de 10 victorias, 1 empate y solo 2 derrotas. El conjunto rojiblanco tiene 31 puntos. Su más cercano perseguidor es Cruz Azul, club que está a 4 unidades de igualarlos.

Los problemas del América

Cesilio de los Santos tiene muchas dudas sobre las Águilas del América. El exfutbolista uruguayo cree que la virtud de un equipo pasa por su mediocampo. El conjunto azulcrema tuvo la sensible baja de Álvaro Fidalgo para esta temporada. Cesilio apuntó esto como la mayor falencia del club.

“Creo que en la mitad de la cancha es donde se mueve este negocio y creo que América no tiene recuperación de pelota inmediata. Fidalgo era clave, no te pierde la pelota“, explicó.

Comparativa entre Chivas y el América

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