Alexis Vega si piensa en el Mundial de 2026

Alexis Vega ha tenido muchos problemas con las lesiones a lo largo de su carrera. Los problemas físicos no le permitieron al “Gru” salir de la Liga MX. A pocas semanas del Mundial de 2026, Vega tiene la esperanza de poder asistir. El mexicano intenta superar problemas con su rodilla.

El futbolista de los Diablos Rojos del Toluca acumula pocos minutos con el club en la temporada. Alexis Vega tenía mucho tiempo jugando con molestias y decidió hacerse un tratamiento en la zona afectada para poder sentirse mejor.

“Yo no tenía pensado en hacerme la limpieza. Llevo prácticamente un año y medio jugando con la rodilla así. No tenía nada de dolor hasta que un día en el entrenamiento sentí un pinchazo en el cual ya no me dejó extender la rodilla. Era una señal que me tenía que hacer la limpieza. Creo que Dios pone las cosas en su lugar. Me mandó esta prueba a tiempo. Le agradezco mucho porque he tenido tiempo para recuperarme”, dijo Vega en unas declaraciones recopiladas por Fox Sports.

¡MUNDIAL A LA VISTA!🇲🇽



🗣️“Ahí para los que están preocupados por mi rodilla, estoy BASTANTE BIEN”: Alexis Vega. #CuadroTitular 🔥⚽ pic.twitter.com/VkqOeOAmrF — FOX (@somos_FOX) April 9, 2026

La “limpieza” de la que habla Alexis Vega es una artroscopia de rodilla. Este es un procedimiento quirúrgico poco invasivo. Lo que se busca es “reparar” o “limpiar” la articulación sin necesidad de una cirugía mayor. Se busca eliminar fragmentos de cartílago o hueso sueltos y tejidos dañados que afecten la articulación..

Piensa en el Mundial de 2026

Alexis Vega se hizo esta intervención con tiempo para poder recuperarse y jugar algunos partidos con su club. El “Gru” tiene como objetivo estar en el Mundial de 2026. Pero antes deberá ganar ritmo con el Toluca. En esta temporada solo ha disputado 7 partidos (330 minutos dentro del campo).

¡Gooool de Franco Romero! Los Diablos aprovechan un córner y se van adelante en el Hidalgo.



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“Por ahí muchos están pendientes y les entretiene mucho lo de mi rodilla. Ya sabemos que es una rodilla tocada, una rodilla con la que he jugado así bastante tiempo. Ahora me encuentro bastante bien. Para los que estén preocupados, les digo que estoy bastante bien. Tengo el Mundial muy cerca, pero estoy pensando primero en agarrar ritmo con mi equipo para poder ayudar a la selección también”, agregó..

Alexis Vega ha jugado 50 partidos con la selección mexicana. El “Gru” ha aportado 7 goles y 7 asistencias en más de 2,400 minutos dentro del campo. Alexis Vega busca jugar su segundo Mundial. En Qatar 2022 vio minutos en los 3 partidos de El Tri.

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