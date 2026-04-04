El caso de Matheus Reis, la joya mexicana que fue blindada por el Fluminense

Matheus Reis es uno de los futbolistas con mayor proyección que tiene el Fluminense. El atacante nacido en Ciudad de México firmó recientemente una renovación de contrato con el conjunto brasileño. El Fluminense ha blindado al mexicano con una millonaria cláusula.

En el Fluminense anunciaron la renovación del vínculo con el futbolista mexicano. Con tan solo 18 años, Matheus Reis es una apuesta sólida del conjunto brasileño. El Fluminense se protege de los clubes europeos que deseen adquirir los servicios del delantero nacido en Ciudad de México.

“Fluminense acordó renovar el contrato del delantero Matheus Reis, quien tiene tan solo 18 años. Cuyo contrato vencía en marzo de 2028, firmó un nuevo contrato válido hasta finales de 2030”, dijo el club en su renovación en el mes de febrero.

¡De Brasil a México! 🇧🇷👉🇲🇽



Matheus Reis, jugador del Fluminense, se presentó a su primera convocatoria de @miseleccionmx Sub-18, dirigida por Alex Diego.



El futbolista de 16 años juega como mediocampista. ⚽ pic.twitter.com/IzmmhXQhJs — TNT Sports México (@tntsportsmex) February 13, 2024

Matheus Reis ha jugado algunos partidos en el Campeonato Carioca. A cuenta gotas, el atacante de 18 años recibe oportunidades en el primer equipo. Reis aún no ha sido titular, pero cada vez se adentra en el plantel de Luis Subeldía.

“Estoy muy contento de haber logrado este objetivo. Era algo que deseaba y estoy muy agradecido y feliz por esta renovación. Está yendo como quería, empezando la temporada jugando, debutando como profesional. Gracias a Dios pude debutar bien y ayudar al equipo. Y, si Dios quiere, esto fue solo el comienzo y todo nos saldrá bien este año”, dijo el jugador.

🌟🇧🇷 18-year-old Mexican-Brazilian, MATHEUS REIS, made his debut for Fluminense’s first team!



The winger, who has already represented Mexico’s youth teams, participated in the build-up of the game winning goal in the Carioca tournament. 🔥



pic.twitter.com/GkX08nwrid — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) January 15, 2026

Clausula millonaria

Según informaciones del periodista Yeudiel Pacheco, El Fluminense habría activado una “cláusula del miedo” sobre Matheus Reis. El delantero mexicano tendría una cláusula de recisión de contrato de €80 millones de euros ($94.5 millones de dólares). El conjunto brasileño se cubre las espaldas ante la llegada de un club europeo que quiera hacerse con los servicios de la joven promesa mexicana.

🚨Matheus Reis renovó hasta 2030 con Fluminense

Por fuentes me comentan que su nueva cláusula de rescisión es de 80 MILLONES DE EUROS 🤑



Proyecto serio que tiene el Flu con el mexicobrasileño 🇲🇽🇧🇷 pic.twitter.com/fBJQXfzcUk — Yeudiel Pacheco (@yeudielpacheco) February 5, 2026

Matheus Reis es una joven promesa del fútbol mexicano, pero que también podría ser un capital humano de la Canarinha. Reis ha participado en módulos de las selecciones Sub-18 y Sub-20 de México, pero ha jugado 7 partidos con la selección Sub-17 de Brasil. Reis jugó todos esos compromisos en el Sudamericano Sub-17 de Ecuador, torneo en el que Reis marcó 1 gol y fue campeón con el conjunto amazónico.

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