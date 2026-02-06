¿Quién es el mexicano que destaca en Brasil y tiene una cláusula impagable en América?

Frente a cualquier eventualidad de última hora y con la finalidad de evitarse cualquier desaguisado, el Fluminense acaba de firmar la renovación del mexicano Matheus Reis,con una cláusula de rescisión de contrato más alta del fútbol brasileño de alrededor 80 millones de dólares.

Sin duda una cantidad impagable para los equipos de las ligas del continente americano con un contrato que se extenderá hasta 2030 para proteger una de sus auténticas joyas y que por azares del destino nació en la Ciudad de México hace 18 años.

Dicha cantidad es tan exorbitante que solo algún equipo del fútbol europeo podría hacer frente a una negociación con el joven jugador y que además en sus redes sociales el cuadro amazónico anunció que acaba de firmar una extensión de su contrato para blindarlo y no que a la mera hora se pueda ir de sus filas sin dejar alguna ganancia a sus arcas.

Respecto al acuerdo, el novel jugador comentó lo siguiente: “Estoy muy contento de haber logrado este objetivo. Era algo que deseaba y estoy muy agradecido y feliz por esta renovación. Está sucediendo como quería, empecé la temporada jugando, debutando como profesional. Gracias a Dios pude debutar bien y ayudar al equipo. Y, si Dios quiere, esto fue solo el comienzo y todo nos saldrá bien este año”.

Los reportes periodísticos en Brasil aseguran que la cláusula de rescisión de contrato en impagable en los equipos de las Ligas de América y donde el Fluminense lo ha llevado poco a poco con la finalidad de generar todo un talento a favor del fútbol brasileño y del Scracht du Oro, aunque directivos de la selección de México ya han tenido contactos con él para convencerlo en el futuro de defender la playera del Tricolor.

Sus orígenes mexicanos

Matheus Reis vio la primera luz en la CDMX hace 19 años como hijo del exfutbolista brasileño Elías Reis y aunque la mayor parte del tiempo ha radicado en el país de su padre, no se puede negar que cuenta con la documentación válida para defender la playera de México en donde ya ha aceptado varias convocatorias con la selección mexicana de divisiones inferiores.

Pero la realidad es que su gusto se inclina por la selección amazónica y no sería extraño verlo enfrentando a México en un futuro cercano, sobre todo porque actualmente suma nueve encuentros con la selección brasileña Sub 17.

El caso de Matheus Reis es similar al de Giovanni y Jonathan Dos Santos, cuyo padre fue brasileño y ellos nacieron en México, eligiendo defender los colores mexicanos por la nacionalidad de su madre, lo cual terminó inclinando la balanza hacia el Tricolor.

