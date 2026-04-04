Israel Reyes apunta a un equipo histórico de Italia

El fútbol mexicano parece estar nuevamente en el radar del fútbol europeo. Antes del Mundial de 2026 son muchos los futbolistas mexicanos que estarían en la agenda de clubes europeos. Uno de ellos es Israel Reyes, defensor de las Águilas del América, que está en el radar de la Roma.

La información fue expuesta por la reportera de TUDN, Zaritzi Sosa. El reporte explica que el conjunto italiano podría hacer el esfuerzo de adquirir los servicios de Israel Reyes. Pero los italianos no serían los únicos interesados en el azteca.

“La ‘Loba’ podría tener en órbita al lateral mexicano, una de las piezas fundamentales del América en el presente Torneo Clausura 2026. Además de la Roma, otros equipos dentro del futbol europeo estarían interesados en la posibilidad de contratar a Israel Reyes“, inicia el reporte.

La información también aclara que el interés de la Roma no es nuevo. El conjunto italiano ya tenía en su carpeta al defensor mexicano. Sin embargo, nunca se ha mantenido un contacto formal, ni se ha hecho una oferta concreta por el futbolista.

“Israel Reyes y el interés que despierta en Europa no es novedoso. De hecho, a inicios de año, algunos rumores lo ponían dentro de la órbita de la ‘Loba’. A pesar de eso, América nunca recibió ofertas formales por Reyes, tampoco hubo pláticas formales de cara a un posible traspaso para el elemento ex del Puebla”, agregó.

El defensor de 25 años es un futbolista muy polivalente sobre el campo. Israel Reyes puede desempeñar funciones como central, lateral derecho o mediocampista de corte. Reyes es un jugador que puede ofrecer muchas alternativas en defensa, una pieza de interés para cualquier club italiano.

El estatus de Israel Reyes

El defensor de las Águilas del América mantiene un contrato con el club que finaliza en diciembre de 2026. Hasta ahora no se han revelado nuevos detalles sobre una posible renovación del conjunto azulcrema. Israel Reyes está valorado en poco más de $5.8 millones de dólares. La ficha de Reyes podría aumentar tras la Copa del Mundo.

Israel Reyes llegó al Club América en enero de 2023. Desde entonces el defensor mexicano ha jugado 139 partidos con la camiseta azulcrema. Durante más de 11,200 minutos dentro del campo, Reyes ha anotado 3 goles y ha concedido 1 asistencia.

Números de Israel Reyes en el Clausura 2026

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