Sebastián Abreu asegura que equipos de “alta gama” están tras Gilberto Mora

Gilberto Mora es una de las grandes figuras de la Liga MX. El delantero de 17 años es el futbolista con mayor proyección del torneo mexicano. Sebastián Abreu reveló que el mediocampista mexicano está en el radar de importantes clubes europeos. Su salto a Europa es cuestión de tiempo.

El “Loco” explicó un factor que podría impedirle su ascenso en el fútbol europeo: su nacionalidad. Sebastián Abreu ha argumentado que el pasaporte le ha pesado a Gilberto Mora a la hora de conseguir un millonario traspaso por un importante club en Europa. A pesar de ello, las ofertas si habían llegado a la puerta de los Xolos de Tijuana.

“Va a ir a un club top de gama, sin ninguna duda (…) Esa posibilidad puede tener por cómo ve el fútbol, por cómo está preparado. Pero también es real que si fuera argentino, brasilero, uruguayo, tendría hoy 10 alternativas de club top de gama“, sentenció el estratega sudamericano.

EL FUTURO DE MORA APUNTA A EUROPA Y A UN CLUB IMPORTANTE 🌍⚽



Sebastián Abreu pone el tema sobre la mesa: el talento de Gil Mora le alcanza para ir a un club importante en Europa.



Pero también es claro: si fuera argentino, brasileño o uruguayo, probablemente tendría más… pic.twitter.com/xBV7AWVqy6 — Vamos.Show (@vamos_show) March 24, 2026

Gilberto Mora tiene a Rafaela Pimienta como su agente. Pimienta fue quien llevó a Santiago Giménez al AC Milan. Sebastián Abreu reveló que el club no pondrá trabas ni obstáculos en la salida del joven talento de la Liga mX.

“Yo sé que es real. Ahora existen, en menor medida (…) y lo queremos cerrar, y lo queremos cerrar porque saben que está este, y este, y este interesado“, agregó Abreu.

Por otra parte, Sebastían Abreu considera que Gilberto Mora podría cambiar la historia de los Xolos de Tijuana. Del éxito de “Morita” depende una mejor visualización del conjunto de la “Frontera” en el fútbol mexicano. Un club que pudo formar a una estrella del balompié azteca.

“De decir: ‘Sí, está Hugo Sánchez, Rafa Márquez, sí, espectacular (…). Gil Mora salió acá, de este sintético acá, de este sintético que nos quemamos los pies“, agregó.

Según informaciones de Transfermarkt, Gilberto Mora está valorado en poco más de $12 millones de dólares. Sin embargo, el entorno de Mora tiene estimaciones mucho más altas sobre su posible venta. La participación de Mora en el Mundial podría revalorizar su ficha.

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