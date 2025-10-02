Sebastián Abreu no quiere que Gilberto Mora se vaya a Europa

Gilberto Mora es uno de los grandes talentos del fútbol mexicano en la actualidad. El mediocampista de los Xolos de Tijuana ha demostrado su calidad en la Liga MX y también lo ha hecho en el Mundial Sub-20 de Chile. Sebastián Abreu no quiere que Mora complique su carrera con un apresurado fichaje a Europa.

El “Loco” se ha beneficiado del talento de Gilberto Mora en los Xolos de Tijuana y espera tenerlo por más tiempo. En esta temporada, el futbolista de 16 años ha participado en 11 partidos con el conjunto de “La Frontera” y ha marcado 5 goles, además de aportar 1 asistencia.

Sebastián Abreu cree que Gilberto Mora debe seguir ganando experiencia en el fútbol mexicano y no saltarse procesos. En la Liga MX está jugado al máximo nivel. En una hipotética salida a Europa estaría sobre la mesa un posible préstamo a las categorías formativas de cualquier club.

“Antes de pensar en Europa, debe completar etapas aquí. Cuando cumpla los 18, será distinto. Ahora lo que toca es aprender, sumar experiencia y estar listo para lo que venga”, dijo el entrenador de los Xolos.

Entre los rumores de traspaso surgió el nombre del Manchester United, uno de los equipos más importantes de Inglaterra y del mundo. Sebastián Abreu no se sorprende de estas vinculaciones. Gilberto Mora con 16 años ha llamado la atención de las canteras del Viejo Continente.

“El interés de potencias europeas refleja su talento, pero debe llegar preparado y en plenitud a ese reto. No queremos acelerar un proceso que todavía necesita maduración”, agregó.

Mundial Sub-20

Gilberto Mora está aprovechando sus vitrinas. El mediocampista mexicano está siendo uno de los líderes de El Tri en la Copa del Mundo que se está desarrollando en Chile. Gilberto Mora ha jugado dos partidos completos en los que ha podido marcar dos goles y conceder una asistencia.

El futbolista mexicano de 16 años destaca en una categoría muy superior a la suya. Es esencial que Mora pueda contribuir en la clasificación de México a la siguiente ronda para que siga teniendo exposición a nivel mundial y que pueda demostrar su valía en un torneo internacional.

