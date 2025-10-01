Gilberto Mora rescató a la Sub 20 de México con un doblete vs. España

Gilberto Mora demostrar de nuevo su valía para la selección Sub 20 de México al lograr un doblete que fue clave para rescatar el empate 2-2 con España en la segunda fecha del Mundial de Chile, en un duelo donde el equipo azteca mostró muchas dudas y ahora se jugara su pase a la siguiente fase contra Marruecos.

Un empate que supo a victoria por la forma como los españoles tuvieron el control sobre México y estuvieron más cerca de conseguir la victoria, pero no contaron con la presencia del mediocampista de los Xolos de Tijuana que puso adelante a México al minuto 32 y luego alcanzó el empate a tres minutos del final.

Fue tanto el dominio de España que tuvo el control de la pelota en un 72 por ciento, mientras que México debió conformarse con chispazos individuales de Amaury Morales, Alexéi Domínguez, Elías Montiel, Hugo Camberos, Oswaldo Virgen y sobre todo Gilberto Mora que tuvieron los arrestos para recuperarse de los goles españoles anotados por Pablo García e Iker Bravo de penalti.

El oportunismo y peso específico de Gilberto Mora

Más allá de lo importante del oportunismo y calidad de Gilberto Mora en el empate con España 2-2, la mala noticia es que el boleto a la siguiente fase se jugará contra Marruecos, que le dio un repaso a España con un 2-0 y donde demostró un fútbol de otro nivel.

Por esa razón México tendrá que saber como contrarrestar la velocidad y habilidad de los africanos, pues este miércoles contra España no le pudieron quitar el esférico y lo favorable es que los mexicanos con ciertos chispazos sacó las papas del horno.

Si, porque cuando parece que el cuadro azteca no gravita y que Mora divaga en la cancha, la nueva joya del fútbol de México es capaz de armar jugadas como la del primer gol al minuto 32 cuando por el sector izquierdo tomó un balón para combinar con Alexéi Domínguez para quedar frente al portero Fran González del Real Madrid para vencerlo con un toque sobre la salida del espigado guardameta.

La anotación puso a México adelante 1-0, pero el gusto duró poco, pues al 42 Pablo García logró vencer al portero Emmanuel Ochoa del Cruz Azul con un golazo que se metió al ángulo y mandó el partido con paridad de fuerzas.

El rescate de Gilberto Mora

Para la segunda mitad, España tuvo la iniciativa del encuentro, marcando el ritmo de las llegadas y con varias acciones donde los atacantes españoles como Iker Bravo, Pablo García, Jan Virgil y Rayane Belaid, estuvieron cerca de vencer la meta de Emmanuel Ochoa de Cruz Azul, pero sin éxito.

Porque México aun con César Bustos y Diego Sánchez tuvieron forma de quitarle el esférico a los españoles, demostrando que la presencia de Amaury Morales por lo menos los tenía distraídos y después fueron víctimas de los españoles con el gol de penalti de Iker Bravo a los 80 minutos.

Esa anotación puso a México contra la pared y fue cuando Hugo Camberos y Yael Padilla, así como Tahiel Jiménez empezaron a ser importantes hasta que Gilberto Mora a los 87 minutos logró el empate con un pincelazo después de que Tahiel Jiménez y un defensa dejaron un balón dentro del área y Mora como si fuera billarista impulsó el esférico a las redes para el empate de México 2-2.

