México rescató empate ante Brasil en comienzo del Mundial Sub-20

La Selección Mexicana Sub-20 comenzó su camino en el Mundial de Chile con un empate 2-2 frente a Brasil en el Grupo C. El partido disputado en Santiago dejó como gran protagonista al juvenil Gilberto Mora, de apenas 16 años, quien demostró personalidad y talento en su debut en un torneo oficial de esta magnitud.

México arrancó con un esquema 4-4-1-1 que le permitió ordenarse mejor en el terreno de juego. Tahiel Jiménez, del Santos Laguna, fue el hombre más adelantado, mientras que Mora tuvo libertad para moverse por todo el frente de ataque.

Detrás de ellos, Obeid Vargas, mediocampista del Seattle Sounders, intentaba dar equilibrio, bien respaldado por el capitán Elías Montiel, del Pachuca, que no dejó respirar a Coutinho, figura del Palmeiras.

Ese planteamiento rindió frutos pronto. Al minuto 10, Alexei Domínguez aprovechó un rebote tras un cabezazo de Jiménez y marcó el primer gol para el Tri. El centro que originó la jugada había llegado desde la banda, precisamente gracias a Mora.

Brasil reaccionó y el partido se volvió de ida y vuelta

México vivió sus mejores minutos tras la ventaja inicial e incluso Mora tuvo en sus pies el 2-0, aunque su disparo salió desviado. Sin embargo, Brasil respondió rápido. En el 19, Luighi Hanri desbordó y dejó un balón suelto que Coutinho convirtió en un potente remate imposible para el arquero Enmanuel Ochoa.

A partir de ahí, el juego se equilibró. Los sudamericanos tuvieron más posesión, mientras que México se sostuvo con el empuje de Mora, que volvió a rozar el gol cerca del descanso.

La segunda mitad mantuvo la misma dinámica. Coutinho tomó protagonismo con su despliegue físico y obligó a Ochoa a intervenir en un disparo desde fuera del área. Del otro lado, Mora mostró desequilibrio individual con regates en la frontal, aunque sin puntería. Obeid Vargas también brilló con una jugada en solitario que terminó en un córner peligroso.

El técnico brasileño Ramón Hubner movió el banquillo para dar entrada a Wesley y Erick Belé, mientras que Eduardo Arce también refrescó a los suyos. Los cambios abrieron el duelo y en el 75, un error defensivo mexicano permitió a Hanri marcar el 2-1.

Cuando parecía que Brasil se llevaba los tres puntos, Diego Ochoa apareció en un tiro de esquina para conectar un cabezazo que significó el empate definitivo en el 81. Con este resultado, Marruecos lidera el grupo C tras vencer a España, mientras México y Brasil quedaron igualados con un punto cada uno.



