Alejandro Zendejas encabezó la repasada de América sobre Pumas: 4-1

Dicen que al América hay que matarlo cuando puedas, porque de lo contrario ellos te matan como aconteció este sábado en el estadio Ciudade de los Deportes, donde las Águilas con una gran actuación de Alejandro Zendejas con dos goles vino de atrás para golear a Pumas 4-1.

Sin duda una actuación redonda del equipo dirigido por André Jardine que demostró la gran superioridad sobre unos Pumas que le pusieron alma, vida y corazón para ser unos dignos rivales y que inclusive se pusieron adelante en el marcador con un error del zaguero uruguayo Sebastián Cáceres que le permitió anotar a Jorge Ruvalcaba anotar al minuto 33 el 0-1.

De esta forma, las Águilas del América reafirmaron su mejoría futbolística al agenciarse la edición 177 del clásico capitalino sobre Pumas de la UNAM con el triunfo 63 de esta rivalidad, en donde 69 ocasiones han empatado y los felinos han caído en 46 ocasiones con la de esta noche.

Pero con todo eso, con la gran actuación del portero de Pumas, el costarricense Keylor Navas, quien evitó una masacre de los universitarios, el poderío del América fue notorio, pasándole por encima a los felinos en la segunda mitad con los goles del colombiano José “Pantera” Zúñiga, autogol del colombiano Álvaro Angulo y las dos anotaciones de Zendejas para establecer la gran y pesada diferencia en el marcador.

Porque se podrán argumentar muchas cosas, de que Pumas es uno de los cuatro grandes del fútbol de México junto con el América, pero la realidad es que hay años luz de diferencia, sobre todo porque en esta clase de partidos donde supuestamente está en juego el orgullo, la realidad es que las Águilas llevan mano con esta clase de actuaciones.

Aquí el desempeño de Zendejas superó por mucho al de Keylor Navas que fue la gran figura de un equipo que solo pudo aguantar 45 minutos y que después se desdibujó en la cancha coincidiendo con la expulsión de su técnico Efraín Juárez que podrá tener mucha intensidad y transmitirla a su equipo, pero que cada vez se ve peor con esa clase de shows en la cancha que no terminan abonando nada a sus colores.

De menos a más

La victoria de América tuvo dos instantes, en el primero parecieron cometer los mismos errores que los llevaron a la derrota en el clásico nacional contra Chivas y que le dio la ventaja a Jorge Ruvalcaba 0-1 después de media hora de juego y que en el resto del primer tiempo el cuadro de Jardine no pudo descifrar.

Pero en la segunda mitad América fue el amo y señor de las acciones, haciendo que ahora si la velocidad de Maximin, Zendejas, Juárez y Alexis Gutiérrez pudieran acosar con más idea el arco de Keylor Navas, aunque este se revolvió como gato boca arriba antes de aceptar el empate 1-1 al minuto 54 en un gran disparo de Maximin que Navas rechazó y Álvaro Angulo con el cuerpo anidó en su propia puerta en un lamentable autogol.

Después, al 58, América no tardó en tomar la ventaja cuando, en remate de cabeza, la Pantera Zúñiga puso el balón dentro de la meta de Navas que trató de evitar la caída de su meta, pero al final no logró impedir que el esférico terminara en el fondo de sus redes.

Luego vino el show de Alejandro Zendejas que dueño y amo del terreno de juego logró anotar el 3-1 a los 72 minutos en una jugada con Maximin que el francés le regresó al mexicoamericano para que este pusiera un sombrerito al portero tico de los Pumas y con ello lo venciera por arriba para empezar a construir la goleada.

Diez minutos después, el propio Zendejas le puso la cereza al pastel con el penalti que le cometió Duarte para vencer a Navas con disparo a la izquierda que dejó sin opción al portero centroamericano y que puso las cosas finales 4-1 en una gran noche americanista y una desilusión felina.