América vs. Pumas: choque de gigantes en el Estadio Ciudad de los Deportes

El Estadio Ciudad de los Deportes será el escenario del duelo entre las Águilas del América y los Pumas de la UNAM. Ambos clubes solo tienen una victoria en sus últimos tres partidos. El conjunto de Efraín Juárez llega con urgencias.

Los Pumas de la UNAM marchan en el noveno puesto de la tabla de posiciones de la tabla general. Luego de diez jornadas, el conjunto universitario solo acumula trece puntos. A pesar de que están en puestos de Play In, los cupos directos están a solo tres unidades.

Este es un duelo de pronóstico reservado. De los últimos cinco enfrentamientos entre ambos, los Pumas se han llevado dos triunfos (2-0 y 1-0), el América otros dos (1-0 y 2-1) y el resultado restante fue un empate (1-1).

Este puede ser un encuentro de pocos goles. El los últimos cinco antecedentes solo en dos de ellos ambos clubes anotaron; solo en un partido se marcaron más de dos goles.

Guillermo Martínez es el hombre clave de los Pumas de la UNAM. El delantero mexicano tiene 4 goles en 887 minutos disputados. Pero su cuota goleadora aumentó en los últimos encuentros (3 goles en 3 jornadas).

Horario y dónde ver el partido entre el América y Pumas

Horario en Estados Unidos: 23:05 horas ET / 20:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: Paramount+, fuboTV, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, Amazon Prime Video, ViX, CBS Sports Network, TUDN USA y Univision.

Alineación probable del América

Luis Malagón, Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Cristian Borja, Israel Reyes, Álvaro Fidalgo, Erick Sánchez, Alejandro Zendejas, Allan Saint- Maximin y Raúl Zúñiga.

Alineación probable de Pumas

Keylor Navas, Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Ruben Duarte, Álvaro Angulo, Santiago Trigos, Pedro Vite, Rodrigo López, Alan Medina, Adalberto Carrasquilla y Guillermo Martínez.

