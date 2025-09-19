El Chimy Ávila habría rechazado una millonaria propuesta de la Liga MX

Los equipos de la Liga MX siguen moviendo sus fichas para potenciar sus plantillas. Los Pumas de la UNAM tienen una mezcla de juventud y experiencia. Efraín Juárez quería reforzar su delantera. El Chimy Ávila era una opción, pero el argentino los rechazó.

El atacante argentino de 31 años estuvo durante mucho tiempo vinculado a los Pumas de la UNAM. Sin embargo, en los últimos días se ha comenzado a desligar del conjunto mexicano.

El propio diario español Sport explica lo viable que era concretar una transacción entre el Real Betis y los Pumas de la UNAM. La posibilidad era tangible. Pero habría sido el propio Ávila el que optó por quedarse en el fútbol español.

“Todo apuntaba a que la operación se cerraría tras una propuesta de cesión con opción de compra, pero finalmente el jugador optó por romper la operación y quedarse en la capital andaluza”, explica el reporte.

Este reporte fue acompañado con las declaraciones del director deportivo del Real Betis, Manu Fajardo. El dirigente explicó que el Chimy es un jugador elegible para la plantilla del primer equipo y que recibirá sus oportunidades.

“Ávila es jugador de la primera plantilla, que entrena al 200 por ciento todos los días, que está a disposición del entrenador y cuando lo consideren oportuno le sacarán el máximo rendimiento al igual que a otros compañeros del equipo”, explicó el directivo.

Los Pumas tenían millones

Los reportes detallaban que los Pumas de la UNAM tenía la intención de concretar una cesión con una opción de compra por $2.3 millones de dólares. Esta era una cifra muy razonable al tomar en cuenta que el atacante argentino tendría 32 años.

Los Pumas de la UNAM también se habrían hecho cargo por completo del salario del Chimy, es decir, pagarían $1.1 millón de dólares anuales. Para el Betis era una propuesta más que aceptable; para Ávila, no tanto.

El Chimy Ávila seguirá peleado por un puesto en el primer equipo del Real Betis. El sudamericano ha jugado 3 partidos en lo que va de temporada. Sin embargo, en todos esos compromisos ha entrado desde el banquillo y solo ha podido disputar 40 minutos.

