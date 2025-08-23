Piero Quispe no logra llegar a un acuerdo para salir de los Pumas

Los Pumas de la UNAM siguen barajando opciones en su plantilla. Uno de los cupos de extracomunitarios es ocupado por Piero Quispe. El peruano no es un jugador tomado en cuenta para la dirigencia del club y tendría su salida sentenciada. Pero el futbolista “Inca” complica su salida.

Según los reportes de César Luis Merlo, varios clubes han levantado su mano para hacerse con los servicios de Piero Quispe. Sin embargo, el mediocampista peruano no quiere ser cedido y este es su principal obstáculo.

Las informaciones explican que clubes de Argentina y Colombia buscarían la adquisición de Quispe. Un club mexicano se habría unido a la conversación. Pero las negociaciones no se destraban por las pretensiones del futbolista.

“El gran problema que tiene Pumas se llama Piero Quispe. ¿Por qué? porque no logran liberar el cupo por Piero Quispe. Llegaron dos o tres ofertas de diversos clubes de del continente americano. Quispe no se quiso ir a préstamo“, explicó Merlo para Vamos Show.

Uno de los deseos de Piero Quispe es regresar a su zona de confort: el fútbol peruano. El representante de Piero habría anticipado que llegaría una oferta de Universitario de Perú, exequipo del mediocampista sudamericano. Pero esta propuesta no ha llegado aún.

“El representante de Quispe le dijo a la directiva que iba a traer una oferta de Universitario de Perú y la oferta todavía no llegó. Quispe sí quiere irse a Universitario si llega a la oferta, pero la oferta todavía no está llegando”, agregó.

Cuál es el estatus de Piero Quispe

El joven mediocampista de 24 años tiene un contrato vigente con los Pumas de la UNAM hasta diciembre de 2026. Es por esto que los clubes interesados buscan una cesión. En caso de tener que negociar, el valor de Quispe ronda los $3 millones de dólares.

Piero Quispe firmó con los Pumas de la UNAM en enero de 2024. Desde entonces el futbolista peruano ha jugado 70 partidos en los que ha podido aportar 5 goles y conceder 4 asistencias (4,192 minutos dentro del campo).

Sin embargo, en esta temporada, Piero Quispe no ha sido muy utilizado por Efraín Juárez. El mediocampista sudamericano ha participado en 8 encuentros en los que ha podido contribuir dos asistencias. Pero solo ha estado dentro del campo en 260 minutos (el equivalente a poco menos de 3 partidos completos).

