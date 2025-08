Efraín Juárez responde a las críticas de  Ignacio Pussetto

Ignacio Pussetto salió recientemente de los Pumas de la UNAM. En unas declaraciones desde Argentina, Pussetto cuestionó la forma en la que trataron su salida del conjunto mexicano. Efraín Juárez no dudó en responder a las acusaciones del argentino.

El atacante sudamericano reveló que en sus últimos momentos con los Pumas fue “tratado mal”. Pussetto considera que fue apartado del equipo sin motivo alguno. Efraín Juárez insinuó que la historia no es como la cuenta el futbolista “Gaucho”.

“Él y yo sabemos perfectamente la verdad. Yo soy un tipo caballero que no la voy a ventilar. Desearle que decirle que sí, a lo lejos me duele, me dolió mucho sus declaraciones porque creo que siempre me porté yo como un caballero. Pues me duele y me da tristeza.”, respondió Juárez en una entrevista con Análisis Puma.

A pesar de que Efraín Juárez no quedó conforme con las declaraciones de Ignacio Pussetto, el estratega de los Pumas de la UNAM reconoció el compromiso que entregó el argentino durante su estadía en el club y le mandó sus buenos deseos.

“Obviamente cada quien tiene su versión. Yo sí te puedo decir que de mi parte desearle el mayor de los éxitos a Nacho porque el tiempo que estuvo con nosotros también de diez”, concluyó.

¿Qué dijo Pussetto?

En una entrevista para Súper Deportivo, Ignacio Pussetto expresó su disconformidad con la decisión de los Pumas de la UNAM al venderlo. El principal enojo del argentino está relacionado con las formas en las que lo trataron dentro del plantel. Pussetto describió sus malos ratos en México.

🚨[EXCLUSIVO] Ignacio Pussetto rompe el silencio sobre su salida de Pumas: "Se han comportado muy mal".

*️⃣Cuenta que lloró después de la decisión del club, que no lo dejaron ir a entrenar y critica a Efraín Juárez. ⬇️https://t.co/yooV2UhTCc — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 19, 2025

“En ese momento sí, la pasé muy mal; llegué a casa con mi esposa y estuve muy mal y lloré; me costó entender el porqué de la decisión. Sorprendido porque pasé de ser titular en la pretemporada y de un día para otro, estar separado del plantel. Se han comportado mal, no me dejaron salir a campo, me han dejado solo hacer gimnasio cuando el campo estaba disponible. La verdad es que se han comportado muy mal”, dijo el argentino.

