Rodrigo Parra, el portero respaldado por Efraín Juárez a pesar de sus errores

Uno de los temas del momento en el fútbol mexicano tiene que ver con la portería de los Pumas de la UNAM. Rodrigo Parra ha recibido la confianza de su entrenador, peor no la ha sabido aprovechar. A pesar de los errores, el joven guardameta azteca fue respaldado por Efraín Juárez.

Rodrigo Parra tuvo que asumir la arquería de los Pumas ante las múltiples bajas del equipo. Parra llegaba con buenos pergaminos: un joven arquero de 17 años que mide 1.90 metros de estatura. El azteca era el guardameta titular de los Pumas en la consagración del campeonato Sub-17.

Esta buena idea le ha costado un par de partidos a los Pumas de la UNAM en la práctica. El conjunto auriazul ha perdido sus dos primeros partidos del Apertura 2025. 3-0 contra el Santos Laguna y 2-3 contra los Tuzos del Pachuca. Parra ha tenido responsabilidad en 4 de esos 6 goles concedidos.

Lo de Rodrigo Parra es interesante, porque los 4 goles que recibe con responsabilidad son por razones distintas. Vamos de peor a menos peor.

1.- este es por nervios, por inexperiencia. Controla mal, tarda en decidirse y le clavan el gol. Ni más ni menos. pic.twitter.com/0P0omRQVlm — Martín del Palacio (@martindelp) July 20, 2025

Rodrigo Parra tiene mucho que aprender y Efraín Juárez está consciente de ello. Lejos de señalar sus errores, Juárez motivó a los analistas a no ser tan duros con el guardameta de 17 años. El margen de mejora es amplio al iniciar en el balompié profesional desde esa edad.

“Entendemos que en las áreas se ganan y se pierden los partidos. Estoy muy orgulloso de un chiquito de 17 años. Por favor déjenlo en paz, está en crecimiento. Es una situación que como club no la teníamos contemplada: vinieron de España, se llevaron al portero titular. Es decisión mía. (…) Asumo toda la responsabilidad, no hay portero en el mundo que no haya fallado“, dijo Juárez.

Efrain Juárez habla sobre su sensaciones del partido, toma toda la responsabilidad de la titularidad de Parra y comprende que los tiempos de los fichajes en @PumasMX tardarán porque quieren a los mejores y no desechos. #Pumas @Puma_VAVEL pic.twitter.com/C29B6YeVj0 — José Iván Ruiz Trejo  (@eldesconocido) July 20, 2025

Respaldo a medias

A pesar de que Efraín Juárez pidió paciencia para el joven arquero de 17 años, el estratega de los Pumas de la UNAM está consciente que para competir en la Liga MX necesita un refuerzo en la portería. Los auriazules siguen buscando alternativas.

“Se han tardado los fichajes porque lo bueno cuesta, lana y tiempo. (…) Nos tardamos porque vamos por lo mejor. Trajimos al mejor lateral de Sudamérica, hoy lo demostró (Álvaro Angulo). Tienes recuperándose a un tipo con más de 300 partidos en la Premier League (Aaron Ramsey). Lo que están hablando, en el run-run de quién puede llegar a la portería, también es de alto nivel. (…) Estamos en el camino” agregó.

El próximo partido de los Pumas de la UNAM será este viernes 25 de julio. El conjunto universitario visitará a los Gallos Blancos de Querétaro en el Estadio Corregidora.

