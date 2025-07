Decirle adiós a las Chivas, un paso difícil de asimilar para Fernando Beltrán

Las Chivas de Guadalajara es uno de los equipos más importantes del fútbol mexicano. Llegar al Rebaño Sagrado representa ir a un equipo lleno de los jugadores mexicanos más destacados del momento. Pero mantenerse no es sencillo y así lo explicó Fernando Beltrán.

El “Nene” fue formado en las categorías inferiores de las Chivas de Guadalajara. El mediocampista mexicano dio el salto al primer equipo del club en julio de 2018. Desde entonces, Fernando Beltrán ha luchado por dejar su huella en el club. Pero con 27 años le tocó despedirse.

“Fue muy difícil dejar la playera, no me lo imaginaba, quería ir, si me tenía que ir, que fuera por otras circunstancias, que no fueran conmigo, las cosas así fueron (…) Al final intenté dar todo, traté de dar la mejor versión, salía y daba la cara”, dijo Beltrán para TUDN.

En términos generales, Beltrán jugó 245 partidos con la camiseta de las Chivas. El mediocampista mexicano marcó 15 goles y concedió 13 asistencias en poco más de 13,300 minutos dentro del campo. El único trofeo que ganó Fernando Beltrán con las Chivas fue la Liga de Campeones de la Concacaf de la temporada 2017/2018.

Ahora en el León

En este mercado de traspasos de verano Fernando Beltrán fue vendido al Club León. El mediocampista mexicano ya debutó con el conjunto esmeralda. El “Nene” jugó 73 minutos en la derrota del León 0-1 contra el Atlético San Luis.

“De este lado me siento muy tranquilo, es una playera que me costó mucho pensamiento, muchas noches, venir y estar acá en León, lo que con lleva la afición, ha vuelto un ‘Fer’ que está ilusionado”, reconoció.

