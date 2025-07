Ronaldinho pudo haber firmado por las Águilas del América

Ronaldinho es uno de los futbolistas más talentosos en la historia del fútbol. El futbolista brasileño es recordado por su carisma, talento y magia dentro del campo. En la Liga MX, “Dinho” jugó para Querétaro, pero su destino pudo haber sido en el América.

Para el programa Fútbol Picante de ESPN, Ricardo Peláez reveló que en sus manos tuvo la posibilidad de firmar a Ronaldinho. El exdirectivo recordó que le ofrecieron al brasileño, pero lo rechazó.

“A mí como directivo del América me ofrecieron a Ronaldinho, pero rápido, me tardé una mílesima de segundo en decir; No, gracias”, dijo para ESPN.

¿Qué motivó a Peláez a rechazar a Dinho? El exdirectivo dio a entender que las cualidades de “estrella” hacían que Ronaldinho tuviese un trato diferente. Esta actitud pudo haber perjudicado al grupo. Así lo hizo ver Peláez al recordar una conversación con Víctor Manuel Vucetich, estratega del Querétaro.

“Después ya lo trajo Querétaro. Me dijo Vucetich, ‘No sabes lo que era’. No quería entrenar y nada de nada, se quería ir a su casa. ¿Qué hizo buenos partidos? Le sobraba calidad, estamos hablando del mejor jugador del mundo que vino a México”, explicó.

Ronaldinho en la Liga MX

En septiembre de 2014, Ronaldinho firmó con los Gallos Blancos de Querétaro proveniente del Atlético Mineiro del balompié brasileño.

En el fútbol mexicano, Ronaldinho jugó 29 partidos. Durante 1,980 minutos dentro del campo, el exfutbolista brasileño marcó 8 goles y concedió 8 asistencias. El rendimiento de “Dinho” fue influyente, sin dejar de mencionar que movilizó muchos aficionados en los partidos del Querétaro.

