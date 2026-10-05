3 signos del zodiaco atraen la suerte en la semana del 5 al 11 de octubre

La semana del 5 al 11 de octubre de 2026 será especialmente favorable para tres signos del zodiaco.

Según predicciones de la astrología, reseñadas por el portal especializado Spiritualify.org, Sagitario, Acuario y Libra tendrán la oportunidad de conectar con nuevas posibilidades, recuperar la confianza y abrirse a experiencias que podrían cambiar su perspectiva.

Uno de los acontecimientos astrológicos más importantes de estos días será la Luna Nueva en Libra del 10 de octubre, un fenómeno que simbólicamente representa comienzos, renovación y la posibilidad de establecer nuevas intenciones.

Más que intentar controlar cada detalle del futuro, esta etapa invita a preguntarse qué ocurriría si algunas de las posibilidades que hoy parecen lejanas fueran realmente alcanzables.

La suerte puede aparecer de maneras inesperadas cuando existe disposición para reconocer las oportunidades.

1. Sagitario

Sagitario es uno de los signos que podría sentir con mayor fuerza esta energía de crecimiento.

La semana te invita a confiar más en tus propias capacidades y dejar de permitir que las dudas determinen tus decisiones.

Las experiencias difíciles del pasado pueden comenzar a verse desde otra perspectiva.

Aquello que alguna vez pareció un fracaso puede convertirse ahora en una lección que te ayudó a desarrollar mayor fortaleza y resiliencia.

La creciente confianza puede llevarte a asumir un riesgo que antes habías pospuesto.

Podría tratarse de una decisión profesional, un proyecto personal o una idea que todavía no te atrevías a poner en práctica. No necesitas conocer todas las respuestas antes de comenzar.

Para Sagitario, la suerte de esta semana puede estar precisamente en atreverse a avanzar.

2. Acuario

Acuario tendrá que aprender a soltar un poco el control. Tu tendencia a planificar el futuro puede ser útil, pero esta semana la energía de la Luna Nueva en Libra te invita a permitir cierta espontaneidad.

La suerte podría aparecer cuando menos la esperas, especialmente si estás dispuesto a explorar nuevas experiencias sin exigir que encajen perfectamente con tus planes.

Acuario no necesita abandonar sus objetivos ni cambiar completamente de rumbo.

El verdadero aprendizaje consiste en dejar espacio para que aparezcan alternativas inesperadas.

Después de dedicar tanto tiempo a pensar en lo que vendrá, esta semana puede ser un buen momento para disfrutar más del presente.

Reducir el ritmo puede permitirte observar oportunidades que antes pasaban desapercibidas.

3. Libra

Para Libra, esta semana tiene un significado especial debido a la Luna Nueva que ocurre en su propio signo. La energía invita a reconocer qué deseas realmente y, sobre todo, a atreverte a expresarlo.

Puede regresar a tu mente un sueño de la infancia, una afición creativa o una idea que alguna vez consideraste imposible.

No es necesario que todo parezca práctico desde el principio. Poner tus deseos en palabras puede ayudarte a convertirlos en objetivos más concretos.

Cuando reconoces aquello que verdaderamente te entusiasma, resulta más sencillo identificar las oportunidades que ya existen a tu alrededor.

Esta semana, Libra puede beneficiarse de una actitud más optimista. Pregúntate qué sueños del pasado todavía tienen un lugar en tu vida actual y qué podrías hacer para acercarte nuevamente a ellos.