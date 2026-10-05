Horóscopo: qué será de tu semana del 5 al 10 de octubre de 2026
Consulta tu horóscopo semanal y descubre qué te deparan los astros en el amor y dinero, del 5 al 10 de octubre de 2026
El astrólogo Kirón lanza sus predicciones semanales para todos los signos del zodiaco. Consulta tu horóscopo y descubre qué te depara en el amor y dinero.
Aries
21/3 al 20/4
AMOR: Momento de gloria para la pasión, pero decrece el compañerismo. Etapa feliz para dar el sí definitivo a quien mejor lo comprende.
DINERO: Cuando quiebre el voto de silencio, hará muy buenos acuerdos económicos. Será el ganador, no lo dude.
CLAVE DE LA SEMANA: No escatime, la generosidad es propia de su signo.
Tauro
21/4 al 21/5
AMOR: La intensidad de sus sentimientos pasa a la acción. Cuídese de quien no cumple con sus compromisos; puede sufrir un desengaño.
DINERO: Todo paso en falso puede resultar fatal. Competidores dispuestos a todo para debilitarlo. Trace su plan.
CLAVE DE LA SEMANA: Chequee los detalles si tiene un gran proyecto.
Géminis
22/5 al 21/6
AMOR: Pruebas sentimentales que supera gracias a los amigos que dicen presente. Si el malestar continúa, será a causa de una relación endeble.
DINERO: Náufrago en un océano de oportunidades. Lo rodea la fortuna, pero por el momento no sale a flote. Insista.
CLAVE DE LA SEMANA: Un ligero retroceso no significa empezar de cero.
Cáncer
22/6 al 22/7
AMOR: Revelaciones. Atará cabos sueltos sobre el pasado. Decisiones acertadas con la guía de amigos. Se reaviva el fuego de un viejo amor.
DINERO: Dará a un colega la palabra de aliento que necesita. Mil posibilidades, pero usted duda entre seguir o retroceder.
CLAVE DE LA SEMANA: Lo que parece casual podría ser su gran chance. Atento.
Leo
23/7 al 23/8
AMOR: Las luchas de poder lo encuentran muy seguro de sí mismo. Busque un término medio entre su propio deseo y el de su familia.
DINERO: Mal momento para exigir reconocimiento. Resistencia y una férrea voluntad que abre nuevos caminos laborales.
CLAVE DE LA SEMANA: La realidad cambia, pero los valores permanecen. Ética.
Virgo
24/8 al 23/9
AMOR: Sin su habitual timidez, sale a la conquista de quien viene quitándole el sueño. Para los esperanzados, un renacer emocional.
DINERO: Estudie las tendencias del mercado y descubrirá oportunidades allí donde otros solo ven problemas.
CLAVE DE LA SEMANA: Si alguien le interesa, insista. Su resistencia cederá.
Libra
24/9 al 23/10
AMOR: Regular en materia de emociones. Aunque sea un romántico incurable, abra los ojos a la hora de entregarse y así evitará desengaños.
DINERO: Cuanto menos se altere, mejor será, resolverá cada situación con altura. Listo para enfrentar lo que venga.
CLAVE DE LA SEMANA: Su fantasía será preámbulo de algo lindo. Piense en positivo.
Escorpio
24/10 al 23/11
AMOR: Con unas imprevistas y locas ganas de pasarla bien. Atrás quedan enojos infantiles. Esclarecerá una complicada situación afectiva.
DINERO: Sorpresivamente, se ponen en marcha proyectos casi olvidados. Jamás reniegue de su fino instinto comercial.
CLAVE DE LA SEMANA: Fíjese bien a quién ayuda, no toda la gente es agradecida.
Sagitario
24/11 al 22/12
AMOR: Complicaciones varias. Profesionalmente se defenderá, pero no sabrá qué hacer en lo amoroso. Evite toda dependencia emocional.
DINERO: Pese a los mil contratiempos que enfrente esta semana, llegará al viernes con la sensación de tarea cumplida.
CLAVE DE LA SEMANA: Trate de estar bien consigo mismo antes de revisar la relación.
Capricornio
23/12 al 20/01
AMOR: Suerte absoluta en cualquier proyecto conjunto. Haga frente común con sus amigos y no quedará competencia en pie. Fuerza redoblada.
DINERO: Eficiente, organizado y altamente productivo. Sabrá elegir lo más conveniente para su bienestar material.
CLAVE DE LA SEMANA: El riesgo puede ser un buen tónico. No se aferre tanto a lo de siempre.
Acuario
21/1 al 19/2
AMOR: Obstáculos familiares lo llevan a renunciar a sus elecciones. Cederá para no sufrir. No insista en tener el control.
DINERO: Con necesidad de resolver pronto sus problemas, intenta negocios que pueden salvarlo. Con cuidado infinito.
CLAVE DE LA SEMANA: No juegue al gato y al ratón con un oponente peligroso.
Piscis
20/2 al 20/3
AMOR: Tiempo colmado de promesas. Con más ganas de vivir que nunca. Conseguirá entregarse, libre de prejuicios y miedos. En plenitud.
DINERO: Haga planes a lo grande. Muy ejecutivo, con el apoyo incondicional de inversores, socios, compañeros y colegas.
CLAVE DE LA SEMANA: Los actos de sacrificio no aseguran el amor. Cuídese.
Por Kirón