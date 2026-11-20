Los Dodgers de Los Ángeles y su oficina trabajan a marchas forzadas en este mercado invernal de la Major League Baseball (MLB) con una misión prioritaria: evitar que el lanzador zurdo Tarik Skubal acepte una oferta multimillonaria para marcharse a los Mets de Nueva York.

La directiva encabezada por Brandon Gomes sabe que el conjunto neoyorquino representa la mayor amenaza para arrebatarles al ganador de 2 premios Cy Young de la Liga Americana, por lo que concentran su estrategia financiera en blindar su permanencia en Chávez Ravine.

There has been a constant buzz since Vegas and multiple MLB sources have since confirmed that the initial Mets offer on Tarik Skubal was 9 years almost $400 million. That offer itself would far exceed the total dollars and would be the highest AAV for a free agent SP ever with? — Jim Duquette (@JimDuquetteGM) November 20, 2026

El temor en la gerencia angelina tiene fundamentos muy claros, pues diversos trascendidos de la industria beisbolera señalan que la organización de Queens estaría dispuesta a poner sobre la mesa una propuesta cercana a los 400 millones de dólares por 9 temporadas.

Una oferta de esa magnitud pulverizaría cualquier antecedente en la historia para un pitcher abridor en las Mayores y superaría ampliamente el contrato récord de 325 millones de dólares que Yoshinobu Yamamoto firmó con la escuadra californiana.

Además, la cúpula de los Mets ya sostuvo reuniones presenciales con el entorno del serpentinero durante esta misma semana, demostrando que su agresividad económica va en serio para convertir al zurdo en la nueva cara de su rotación abridora rumbo a 2027.

Para los Dodgers, permitir que Nueva York les gane la partida en la agencia libre sería un golpe deportivo y administrativo sumamente doloroso, considerando el altísimo precio que pagaron el pasado 1 de agosto para traerlo desde los Tigres de Detroit.

En aquella transacción de verano, la novena californiana entregó a 3 de sus prospectos más cotizados, sacrificando al jardinero Zyhir Hope y a los lanzadores derechos River Ryan y Brady Smith para intentar conquistar un tricampeonato de Serie Mundial que terminó frustrándose.

The Mets' initial contract offer to Tarik Skubal has been reported by @JimDuquetteGM pic.twitter.com/JbUoUPF6Z6 — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) November 20, 2026

Durante los 2 meses que defendió la franela blanca y azul, Skubal confirmó con creces su etiqueta de brazo dominante al registrar marca de 5 victorias y 2 derrotas con una brillante efectividad de 2.61 y 70 ponches recetados en 10 aperturas de campaña regular.

La postura inicial de la oficina angelina apuntaba a seducir al zurdo mediante un convenio de menor duración pero con un altísimo valor anual promedio, replicando la fórmula contractual que le ha rendido frutos con otras superestrellas de su plantel.

Sin embargo, el empuje financiero de los Mets obliga a los altos mandos de Los Ángeles a replantear su oferta y abrir la chequera a largo plazo si realmente pretenden impedir que su as haga las maletas rumbo a la Gran Manzana.

El reloj juega un papel determinante en esta guerra de billeteras entre ambas costas, ya que las dos franquicias buscan cerrar el acuerdo antes del 1 de diciembre, fecha en que vence el convenio colectivo y podría detonarse un paro laboral en el beisbol.

The Mets’ initial offer to ace Tarik Skubal was for 9 years and nearly $400 million, per former Mets GM Jim Duquette.



The reported deal would result in the highest average annual value for a free agent starting pitcher ever. pic.twitter.com/4SPEYk54Bx — Yahoo Sports (@YahooSports) November 21, 2026

Así, los Dodgers libran una batalla decisiva en los escritorios de las Mayores para frenar la ofensiva de los Mets y asegurar que Tarik Skubal siga subiendo a la lomita del Dodger Stadium la próxima temporada.

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